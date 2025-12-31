Ką žada 2026-ieji, Ugninio Arklio metai? Ką apie jų tendencijas spėja žirgų augintojai?

Raminta Zaicevičienė, kartu su vyru Kęstučiu įkūrusi Nibrių žirgynėlį, svarsto, kad artėjančius metus būtų galima apibūdinti pagal žirgų charakterį. „Ugninis Arklys – bėgantis, jo karčiai plaikstosi vėjyje ir atrodo kaip liepsna, tai – energija, laisvė. Tikiuosi ir visiems linkiu, kad metai būtų energingi. Kita vertus, žirgas yra ir jautrus, ir prieraišus, ir ištvermingas gyvūnas. Manyčiau, kad turėtume dirbti su tais metais duetu: metai mums mes iššūkių, o mes juos priimsim, įgausim kažkokių naujų pamokų, ir kol dirbsim išvien – pasieksim gerų rezultatų. Juk tas Ugninis žirgas yra mūsų partneris.
Noriu tikėti, kad kitais metais žmonės dar labiau domėsis žirgais, leis savo laisvalaikį žirgynuose. Juk vis dar atsiliekame nuo Europos, kur kone kas trečias žmogus jodinėja. Todėl ir kitais metais mielai kviečiame užsukti pas mus, į Nibrių žirgynėlį. Rengsime edukacijas, gimtadienių šventes, žygius žirgais, treniruotes, dienos stovyklas įvairaus amžiaus vaikams, taip pat ir su nakvyne. Draugaukite ir praleiskite ypatingą laiką su žirgais!“
Edita Ežerskienė ir Lijana Ežerskytė, žirgyno „Mes kitaip“ savininkės:
– Ugninis žirgas – tai ir būdo, ir išorės charakteristika. Artimiausios spalvos ugniai būtų sartas, šviesiai rudas žirgas. Kiekvienas žirgas yra savotiškas ir unikalus: vieni būna ramūs, kiti – degtukai, ugningo charakterio. Žirgo charakterio ugdymui turi įtakos ir tai, kaip su juo elgiasi prižiūrintis žmogus. Varžybų sėkmė, ar pavyks jose iškovoti medalių, priklauso nuo dueto bendro darbo, tai mes vadiname „susijojimu“. Raitelis ir žirgas sportinio jojimo rungtyje turi įdėti po lygiai pastangų, pajausti vienas kitą, kad priimtų teisingus sprendimus, tik tuomet pasieks gerų rezultatų.
Todėl manau, kad būsimi metai bus tokie, kokius mes patys susikursim, koks susiklostys santykis su žirgais ir ugnimi.
Nors kiekvieni metai būna skirtingi, norisi tikėti, kad 2026- ieji bus stiprūs ir geri, nes žirgas – didelis, bet tuo pat metu ir elegantiškas, protingas, veržlus gyvūnas.
Žirgų augintojai sutaria, kad žirgai, jodinėjimas Lietuvoje populiarėja, tą pastebiu ir aš, rengdama varžybas, jose dalyvauja dvigubai daugiau duetų, nei prieš septynerius ar dešimt metų. Viliuosi, kad Ugninio Arklio metai dar labiau išaugins susidomėjimą žirgų sportu. Kitais metais žirgyne tęsime pradėtas veiklas: treniruosime vaikus, ruošimės varžyboms, o vasaros metu kviesime į aktyvaus laisvalaikio stovyklas, organizuosime fotosesijas gamtoje su žirgais, veiklų žirgyne yra pakankamai, ir labai džiaugiamės, kai mūsų klientai sugrįžta kasmet.
Kalbino Dalė Lazauskienė