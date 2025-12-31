Advento tyloje – bendruomenės širdžių susitikimas Birštone

Adventas – tai kelias per tylą, maldą ir viltį…
Gruodžio 20-osios vakarą Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje vykęs Advento susikaupimo vakaras gausiai subūrė Savivaldybės tikinčiuosius, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų narius.
Vakaro pradžios ženklu tapo organizacijų atstovų žvakių eisena altoriaus link, simbolizuojanti bendruomenės susitelkimą ir bendrą laukimą. Malda ir tylus buvimas tapo jungiančia erdve, kurioje susitiko skirtingos tarnystės ir kasdienės atsakomybės, suvienytos Advento laukimo dvasios.
Susikaupimo valandą Marijos radijo programų direktorius kunigas Martynas Povylaitis kvietė sustoti ir išgirsti, ką Advento tyloje kalba Dievas žmogaus širdžiai. Jis priminė, jog dažnai šeimose, besiruošiant Kūčių vakarui, kyla nesusipratimų dėl smulkmenų, tokių, kaip per smulkiai ar per stambiai supjaustytos mišrainės ar ne laiku iš rūsio atnešti stiklainiai ir pan. Vieni kitiems priekaištaujame: tai ką čia padarei, kodėl … ir t.t. Kunigas kalbėjo: „Mes vieni kitų nemylim, brangieji, jeigu pamirštame vieni kitus,“ – sakė jis, ragindamas džiaugtis tikrąja šventės prasme – mūsų Viešpaties gimimu. „Jeigu mes suprastume, kad švenčiame savo Viešpaties, savo Atpirkėjo, Gelbėtojo, gimimą, tada mes suprastume, kad Jis yra tylos Karalius, taikos Kunigaikštis. Kad jis yra tas, kuris dovanoja mūsų gyvenimui prasmę ir džiaugsmą. Kad jis yra mūsų širdies Karalius.“
Kunigo žodžiai skatino apmąstyti mūsų santykius, senas nuoskaudas ir vis didėjantį atstumą tarp žmonių. „Jėzus ateina į šaltį, Jis ateina į tamsą,“ – priminė kunigas, cituodamas giesmės žodžius. „Ir šiandien mes prašome, Jėzau, kad tu padėtum mums būti vis labiau meilės ambasadoriais. Kad tu padėtum mums būti tavo gerumo skelbėjais. Ir kad tu padėtum mums būti tais, kurie vieni kitiems nėra vilkai…“
Susitaikymas, pasak kunigo, prasideda nuo apsisprendimo. Jo žodžiais: „Kodėl šeimos atsiskiria, kodėl nuo mūsų žmonės atsitolina? Nes mes vieni kitus terorizuojame. Mes ne meilės ambasadoriai, bet savo įnorių, savo nuomonės, savo, savo…Bažnyčia mus kviečia per šitą tylos laiką, kuris vadinasi Adventas, klausyti. Klausyti ir prašyti, kad Dievas mums duotų daugiau suvokimo, kas yra aplinkui mus. Mažiau kalbėti, o daugiau klausytis. Jeigu pastebėsite Švč. M. Marijos paveikslus, ji visur vaizduojama sučiauptomis lūpomis. Marija yra mūsų mokytoja. Geriau klausyti ir mažiau kalbėti, ypač tada, kai norite pasakyti daugiau negu reikia.“
Susikaupimo valandos metu arfininkės Aistės Baliunytės- Dailidienės muzika tapo jautriu kunigo M. Povylaičio žodžių palydovu apmąstymuose ir maldoje.
Šv. Mišias už Savivaldybės bendruomenę taip pat koncelebravo kunigas Martynas Povylaitis. Liturgiją giesme ir malda praturtino vokalinis ansamblis „Contate Domino“, vadovaujamas Dailiaus Kavalevskio, kurio atliekamos giesmės tapo bendruomeninės maldos dalimi.
Susikaupimo vakaro metu buvo klausoma išpažinčių – tai suteikė galimybę kiekvienam asmeniškai pasirengti Kristaus Gimimo šventei, paliekant tai, kas slegia, ir atsiveriant atsinaujinimui.
Šis susikaupimo vakaras tapo švelniu priminimu, kad Adventas – tai širdies kelionė. Kelionė per tylą, viltį, susitaikymą ir pasitikėjimą, vedanti į Kristaus Gimimo šviesą.
Po šv. Mišių Birštono parapijos Carito savanoriai išlydėjo visus su dovanėlėmis – pačių keptais meduoliais, t.y. maža padėka už paramą Carito organizacijai bei jos įgyvendinamoms veikloms.
Renginio organizatoriai dėkojo visiems, prisidėjusiems organizuojant šį renginį: Birštono savivaldybės administracijai, Owens Corning – už indėlį į bendruomenės psichikos sveikatos gerinimą, svečių namams „Audenis“ bei visiems savanoriams, kurie puošė ir gražino bažnyčią, ruošė šventės programą, stengėsi, kad vakaras taptų tikru bendruomenės susitelkimo pavyzdžiu.
Birštono parapijos Carito informacija
-
Renkame Metų žmones
ir Metų projektą
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-