Prienų kultūros ir laisvalaikio centras paminėjo 85-erių metų jubiliejų

Gruodžio 19 d. gausus būrys svečių sugužėjo į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą pasveikinti kolektyvo 85-erių metų jubiliejaus proga, o šeimininkai jiems paruošė gražią šventę, kviečiančią prisiminti kartu nueitą prasmingą kelią.
Kaip žinia, pirmieji Prienų kultūros namai buvo įsikūrę dabartiniuose Šaulių namuose, o dabartinis Kultūros ir laisvalaikio centras duris lankytojams atvėrė jau nepriklausomoje Lietuvoje – 1991 metais. Visgi, kaip pastebėta renginio atidarymo metu, ši vieta – visai ne apie pastatus ar sienas, bet apie žmones. Apie tuos, kurie Kultūros ir laisvalaikio centro duris praveria lankydamiesi įvairiose šventėse ar kituose renginiuose, ir tuos, kurie dirba, kol mes, žiūrovai, švenčiame. Šiandien tą nematomą darbą dirba gausi Virginijos Naudžiūtės vadovaujama komanda, tačiau verta paminėti ir ankstesnius vadovus – buvusią Kultūros skyriaus vedėją Ireną Stasytienę, buvusius direktorius Raimundą Markūną, Zitą Kuzminskienę bei Džordaną Aksenavičių – palikusius ryškų pėdsaką šiemet gražų jubiliejų mininčio Kultūros ir laisvalaikio centro istorijoje.
Nepamirškime ir meno kolektyvų – vyresniųjų liaudiškų šokių grupės „Ringis“ (vad. Raimundas Markūnas), senjorų liaudiškų šokių grupės „Vajaunas“ (vad. Ligita Gediminienė), mergaičių liaudiškų šokių grupės „Pliauškutis“ (vad. Rada Jurevičienė); moterų choro „Šilas“ (vad. Aldona Šyvokienė); vokalinių moterų ansamblių: „Pienė“ (vad.
Aldona Šyvokienė), „Aksomas“ (vad. Dalė Zagurskienė), „ReNata“ (vad. Renata Žibienė), „Serbenta“ (vad. Lijana Sarnickienė); folkloro ansamblių: „Ošvenčia“ (vad. Dalė Zagurskienė), „Obelėlė“ (vad. Renata Žibienė), „Akacija“ (vad. Saulė Blėdienė); mėgėjų teatrų: „Langas“ (vad. Alma Ona Vaišnienė), Vėtrungė“ (vad. Anelė Lukjančuk) bei Ilonos Aksenavičienės linijinių šokių grupės, kurie kartu su atlikėjais Aušra Jaskutėliene, Onute Matusevičiūte, Daiva Radzevičiene, Deividu Dubinovu, Algimantu Jazbučiu, Dovydu Jurevičium bei šventės vedėju Dariumi Krapiku žiūrovams padovanojo jubiliejinį koncertą.
Su švente Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kolektyvą sveikino socialinės apsaugos ir darbo ministrė, Seimo narė Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Savivaldybės tarybos nariai, rajono įstaigų atstovai, savo sveikinimą atsiuntė ir žemės ūkio ministras Andrius Palionis.
Šventės metu atskirai padėkota ir ilgamečiams darbutojams. Mero A. Vaicekausko padėkos įteiktos ilgiausiai (per kelis dešimtmečius) Kultūros ir laisvalaikio centre dirbantiems žmonėms: Ligitai Gediminienei, Zitai Kuzminskienei, Dainiui Jurevičiui, Editai Kedienei, Aldonai Šyvokienei, Dalei Zagurskienei, Saulei Blėdienei, Laimai Degutienei, Raimundui Markūnui, Rasai Jurevičienei, Anelei Lukjančuk, Romui Šyvokui, Rimai Vilkienei bei Almai Onai Vaišnienei. O Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis savo padėkas skyrė prie kolektyvo prisijungusiems šiek tiek vėliau: Donatui Aidukui, Aušrai Jaskutėlienei, Renaldui Gediminui, Martynui Levinskui, Daivai Radzevičienei bei Renatai Žibienei.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės bei mero padėkos taip pat įteiktos Kultūros ir laisvalaikio centro direktorei Virginijai Naudžiūtei. Tačiau ji penktadienio vakarą į sceną žengė ne tik padėkų atsiimti, bet ir padėkoti: žiūrovams, kurie scenos žmonėms yra labai svarbūs, meno kolektyvų nariams, ilgamečiams darbuotojams. Įteikdama savo padėkas, atskirą ačiū V. Naudžiūtė tarė tiems, kurie kartais dirba nematomą, bet labai svarbų darbą, bei ne taip seniai prie kolektyvo prisijungusiems darbuotojams: Algimantui Jazbučiui, Audriui Gelčiui, Deividui Dubinovui, Ievai Kučinskaitei, Samantai Kazlauskaitei, Žanetai Židonienei, Vilijai Zablackienei, Karoliui Pūkui, Jurgitai Navickienei, Ilonai Aksenavičienei, Mamertui Brežinskui, Evelinai Klimaitei, Erikai Kurtinaitytei, Rasytei Grigaravičienei bei Vidui Jundzilai.
Rimantė Jančauskaitė