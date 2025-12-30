Padėkos vakare kvietė susitelkti bendrystei

30 gruodžio, 2025

Gruodžio 19 dieną Prienų ūkininkų sąjunga į tradicinį padėkos vakarą sukvietė žmones, su kuriais sieja ilgametė bendrystė: Ūkininkų sąjungos buvusius vedlius, garbės narius, Prienų rajono savivaldybės vadovus, veiklos partnerius iš Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Prienų biuro, kredito unijos „Prienų taupa“, veislininkystės tarnybos, Alytaus profesinio rengimo centro ir kitus.
Prienų ūkininkų sąjungos įgaliotoji pirmininkė Asta Gluoksnienė padėkojo vakaro svečiams už partnerystę su Ūkininkų sąjunga, už jų darbą, stiprinant žemės ūkį ir žemdirbių savivaldą, už dėmesį ir paramą sąjungos veiklai bei iniciatyvoms. „Ūkininkų sąjungos stiprybė yra bendrystėje,“ – pabrėžė A.Gluoksnienė, ragindama ir kitais metais palaikyti vieniems kitus. Tarpusavio bendradarbiavimui ir supratimui kvietė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, linkėdamas, kad ginčuose gimtų teisingesni sprendimai, o bendradarbiavimas, pasinaudojant savivaldos teikiamomis galimybėmis, pasitarnautų ūkių gerovei. Mero komandos nariai – vicemeras Deividas Dargužis ir Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė – vylėsi, kad bendradarbiavimas su Ūkininkų sąjunga ir toliau bus grįstas konstruktyviu dialogu, padedančiu spręsti iškylančias problemas, linkėjo sėkmingų ir darbingų ateinančių metų.
Susirinkusiuosius su artėjančiomis šventėmis pasveikino Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius, Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras, kiti sąjungos partneriai ir bičiuliai.
Kitais metais Prienų ūkininkų sąjunga minės 35-erių metų sukaktį, todėl pasisakymų metu ūkininkai, dalyvavę steigiant sąjungą, stovėję prie jos vairo, prisiminė nueitą kelią, atskirais laikotarpiais spręstus uždavinius.
Dažnas žemdirbių renginių dalyvis Skriaudžių Šv. Lauryno parapijos klebonas Antanas Mickevičius palaimino šventinių vaišių stalą, susirinkusiesiems linkėdamas Dievo palaimos ir stiprybės. O šeimininkai pasirūpino, kad šventė būtų jauki – su naujamečiais pažadais ir įsipareigojimais bei Kalėdų Senelio dovanomis.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotrauka

