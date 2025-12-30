Kokie Jums buvo 2025-ieji?

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos klebonas, dekanas Vaidotas LabašauSkas:
Parapijos veiklos: metų darbai, kurie stiprina bendruomenę
Praėję metai parapijoje buvo kupini prasmingų darbų, naujų iniciatyvų ir gilesnio rūpesčio žmogumi. Ir socialinės pagalbos srityje, ir dvasiniame gyvenime parapija žengė svarbius žingsnius, kurie leidžia labiau atliepti šiandienos žmogaus poreikius – nuo šilto maisto ir žmogiško artumo iki dvasinės paramos ir tikėjimo gilinimo.
Šiltos sriubos akcija – bendrystė, kylanti iš gerumo
Pradėjus bendradarbiauti su VšĮ „Gilės sodas“, šiemet parapijoje įvyko Šiltos sriubos akcija, sulaukusi didelio parapijiečių įsitraukimo ir palaikymo. Tai buvo daugiau nei vienkartinė pagalba – tai ženklas, kad bendruomenė gali susitelkti tam, kad niekas neliktų alkanas ar vienišas. Ši iniciatyva paskatino dar aktyviau žvelgti į socialinius parapijos poreikius.
Atidarytas Socialinių paslaugų centras – vieta, kur žmogus sutinkamas su pagarba
Vienas svarbiausių metų įvykių – naujo Socialinių paslaugų centro atidarymas. Tai erdvė, kurioje žmonės gali ateiti ir ne tik gauti šiltą maistą, bet ir nusiprausti, išsiskalbti drabužius, pabūti saugioje aplinkoje. Šis centras atspindi pagrindinę Evangelijos žinią – priimti, pakviesti ir pasirūpinti kiekvienu.
Centro atsivėrimas leidžia parapijai dar geriau įgyvendinti krikščionišką artimo meilę, o besikreipiantys žmonės čia randa ne tik praktinę pagalbą, bet ir žmogišką orumą.
Gyva maldos bendruomenė – grupės, kurios ugdo tikėjimą
Parapija ir toliau garsėja aktyviomis maldos grupėmis, kurios visus metus jungia žmones bendrai maldai, Šv. Rašto skaitymui ir tikėjimo kelio dalijimuisi. Veikė įvairios bendruomenės – nuo jaunimo ir suaugusiųjų maldos grupių iki rožinio bei šlovinimo susitikimų.
Kiekviena jų yra savitas dvasinis „namų kambarys“, į kurį žmonės ateina ieškodami vidinės ramybės, Dievo artumo ir brolystės.
ALFA kursas – proga atrasti tikėjimą iš naujo
Parapijoje tradiciškai vyko metinis ALFA kursas, kuris padeda žmonėms pažinti krikščionišką tikėjimą šiuolaikiškai ir nuoširdžiai. Šis kursas yra ypač vertinamas tų, kurie ieško atsakymų, nori atnaujinti santykį su Dievu arba tiesiog siekia užmegzti gilesnį žmogišką ryšį.
Daugelis dalyvių liudija, kad ALFA kursas jiems padėjo išsaugoti viltį širdyje, atrasti bendruomenę ir patirti, kad tikėjimas nėra vien teorija, bet gyva realybė.
Nauja iniciatyva – Katalikiško vaikų dienos centro veikla
Ateinantys metai parapijoje žada dar daugiau prasmingų pokyčių. Parapijos maltiečių iniciatyva pradės veikti Katalikiškas vaikų dienos centras, skirtas vaikams, kuriems reikalinga papildoma pagalba, saugi aplinka ir bendruomenės palaikymas. Čia bus rūpinamasi vaikų dvasiniais, psichologiniais ir kasdieniais fiziniais poreikiais, padedama ugdyti savarankiškumą, pasitikėjimą ir socialinius įgūdžius.
Dienos centras taps saugia ir draugiška erdve, kurioje vaikai galės gauti pagalbą ruošiant pamokas, dalyvauti kūrybinėse veiklose, mokytis bendrystės ir atrasti pozityvią aplinką, kurioje jie yra matomi ir vertinami.
Ši nauja veikla papildys jau esamas parapijos socialines iniciatyvas ir dar labiau sustiprins parapijos vaidmenį mieste, ypač atliepiant šeimų, patiriančių sunkumų, poreikius. Tai žingsnis, kuris leis dar labiau kurti bendruomenę, kurioje kiekvienas vaikas gali augti oriai, saugiai ir su viltimi.
Žvilgsnis į ateitį
Šių metų parapijos veiklos aiškiai rodo, kad bendruomenė auga ne tik skaičiumi, bet pirmiausia – širdimi. Socialinės iniciatyvos, dvasinės programos ir nuolatinis rūpestis žmogumi kuria tikrąją Bažnyčios misiją: būti vieta, kurioje kiekvienas gali rasti pagalbą, sustiprėjimą, viltį ir šviesą. Tai erdvė, kurioje priimamas žmogus su visu jo gyvenimo trapumu ir grožiu.
Ateinančiais metais parapija ketina dar labiau plėsti savo veiklas, kad būtų dar atviresnė ir pasiekiamesnė visiems – ir tiems, kurie trokšta gilinti tikėjimą, ir tiems, kuriems reikia žmogiškos pagalbos ar tiesiog saugios vietos pabūti.
Parapija ir toliau kviečia visus – ir pajamomis remiančius, ir savanoryste prisidedančius, ir pagalbos ieškančius – būti šios misijos dalimi. Kiekvienas geras darbas, kiekvienas ištiestas delnas ir kiekviena malda prisideda prie to, kad mūsų bendruomenė taptų dar gyvesnė, stipresnė ir Evangelijos šviesą skleidžianti.
Nes tik tuomet, kai rūpinamės vieni kitais, tampame Bažnyčia ne tik vardu, bet ir gyvenimu.
Edvardas Citvaras, Birštono savivaldybės vicemeras:
– Šiemet, kaip niekad anksčiau, pajutau, kaip svarbu sustoti ir pajusti gyvenimą – atsigręžti į savo vertybes, skirti dėmesio ir apglėbti savo šiluma tuos, kurie šalia. Magiškos žiemos šventės visuomet primena, kad tikroji laimė slypi jautriose akimirkose, kurios mus suartina, dovanoja šypsenas ir grąžina tikėjimą.
Kiekvieną kartą, kai pasaulis atrodė besisukantis per greitai, atsirasdavo žmonių, kurių žodis ar nuoširdus dėmesys primindavo, jog didžiausia stiprybė slypi bendrystėje. Tai suteikė ramybės, daugiau pasitikėjimo savimi ir supratimą, kad mūsų bendruomenė – tvirta, vieninga bei gebanti palaikyti vieni kitus.
Artėjant Raudonojo Arklio metams, širdyje gimsta ypatingas laukimas, kupinas vilties, šviesių minčių ir žvilgsnio į naują pradžią. Raudonas arklys man simbolizuoja veržlumą, drąsą ir ryžtą žengti į priekį, tad tikiu, kad ateinantys metai kvies ne tik svajoti, bet ir atvers duris į naujas galimybes, įkvėps drąsiai imtis to, kas prasminga, kas augina ir veda pirmyn.
Visiems, esantiems šalia, linkiu nepamiršti savęs, atrasti laiko žmonėms, kurie Jums brangūs, išlaikyti vidinę ramybę ir pusiausvyrą, jaukių, artimųjų šiluma apkabintų namų, į kuriuos visada gera sugrįžti. Visa, kas svarbiausia, prasideda nuo kibirkšties širdyje, todėl ateinančiais metais linkiu tikėti savimi, išdrįsti siekti savo svajonių bei atvira širdimi rinktis tai, kas teikia džiaugsmą.
Nuoširdumo ir šilumos kupinų artėjančių metų!
Alvyra Sventickienė, Veiverių krašto kūrėja:
– Žaliosios Medinės Gyvatės metai man išties buvo ypatingi ir svarbūs. Dėkoju, kad ji nesikandžiojo, o savo žavesiu ir protu skatino augti ir tobulėti. Nors esu gimusi Tigro metais, bet konfliktų su Gyvate neturėjau. Gražiai aplink mane ji sukinėjosi, įkvėpdama gražiems ir prasmingiems darbams. Įgyvendinau dar vieną savo svajonę: parašiau ir išleidau ketvirtą poezijos knygą ,,Mylėti niekada nevėlu“, kuri buvo šiltai sutikta pristatymuose Kaune, Veiveriuose, džiaugiuosi, kad daug žmonių susirinko į mano poezijos vakarus Kašonių ir Šilavoto bibliotekose. Tikiuosi, kad ir ateinantys metai padovanos daug įdomių dalykų, kad Raudonojo Arklio energija sustiprins mano charizmą ir ryžtą parašyti dar vieną knygą ir didelį geismą gyventi.
Kaskart, kai artėja Naujieji,
Vis labiau pajuntu gyvenimo skonį.
Liūdesio ašara skruostu nurieda,
Kiek beliko to gyvenimo margo?
Neskaičiuoju, kiek liko dienų,
Kai dar žydi už lango sena obelis.
Obuoliukai menki, bet,
Dievulėliau, kokie jie skanūs.
Gurkšnis meilės iš apvytusio obuolio
Tiesiai į širdį, į mano raukšlėtas rankas.
Kol matau, kad dar žydi sena obelis,
Kad dar noksta jos vaisiai raudoni,
Neskaičiuoju, kiek liko dienų,
Myliu ir džiaugiuosi gyvenimo skoniu.
Visiems linkiu gražių švenčių, sveikatos, sėkmingų, prasmingų darbų, taikos, meilės ir nepamiršti mėgautis gyvenimo skoniu.
Roma Armanavičienė, Stakliškių seniūnijos ūkininkė:
– Metai buvo kaip ir prieš tai buvusieji, niekuo neypatingesni. Be abejo, tikimės, kad kiti metai nebus blogesni už praėjusius. Visiems linkime daug sveikatos, ramybės, santarvės namuose ir kiekvienam Dievo palaimos.
Gražių ir darbingų metų!
Parengė Palma Pugačiauskaitė