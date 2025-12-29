„Versmės“ sanatorijos direktorė Rasa Noreikienė apdovanota bronzine „Darbo žvaigžde“

Gruodžio 12 dieną, minint Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų 100-metį, Kauno sporto halėje vykusiame verslo bendruomenės šventiniame vakare Birštono sanatorijos „Versmė“ direktorė Rasa Noreikienė buvo apdovanota atkurtu vienu aukščiausių tarpukario laikotarpio apdovanojimų – bronzine „Darbo žvaigžde“.
Tai ypač reikšmingas ir retai skiriamas įvertinimas, skirtas už ilgalaikį ir išskirtinį indėlį į Birštono regiono verslo ir paslaugų plėtrą, lyderystę bei kryptingą darbą, paverčiant sanatoriją „Versmė“ modernia, europinio lygio sanatorinio gydymo įstaiga, kurios prestižas ir poveikis regionui nuosekliai auga.
Iškilmingame renginyje Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai apdovanojo įmones ir verslo lyderius, per pastaruosius metus demonstravusius tvarumą, inovatyvumą, augimą ir reikšmingą indėlį į regiono bei visos Lietuvos ekonominę gerovę.
