Tarptautiniame EABL vaikų krepšinio turnyre Birštone

Šių metų gruodžio 19 d. Birštone įvyko pirmasis tarptautinis vaikinų iki 14 metų krepšinio turnyras EABL – Birštonas Junior Grand Prix. Renginio organizatoriai – „New Generation“ kolektyvas iš Vilniaus, nuolat vienijantis tarptautinėms kovoms ne tik suaugusius krepšinio mėgėjus, bet ir jaunimą. Nors siaučiantis gripo virusas gerokai pakoregavo dalyvių planus bei skaičių, visi atvykę vaikinai neliko be turnyro organizatorių siuprizų bei partnerių ir rėmėjų dovanų. Tad kiekvienas krepšininkas namo parsivežė bent po mažą dalelę nuoširdžiai rengto debiutinio EABL Junior sekcijos turnyro nuottaikos.
Aikštelės šeimininkė – Birštono sporto centro komanda – namuose pasitiko svečius iš Švenčionių rajono, Varėnos bei Radom miesto, esančio Lenkijoje. Visos komandos sužaidė tarpusavyje vieno rasto sistema ir taip išsiaiškino, kuri šiame turnyre tapo pajėgiausia. Renginio metu vyko ne tik krepšinio varžybos, bet ir trumpi snaiperio bei tritaškių karavano konkursai.
Šį kartą namų šeimininkai buvo kaip reta svetingi, visas prizines pozicijas užleidę svečiams iš kitų miestų. Nepaisant to, Birštono vaikinai pasižymėjo kovingumu aikštelėje, gera nuotaika už jos ribų bei solidžiu klasiokų palaikymu tribūnose.
Solidžiausiai „Birštono SC“ ekipos gretose sužaidė bei naudingiausio komandos žaidėjo statulėlę pelnė Domas Juozaitis.
Kiek sėkmingiau, nei birštoniečiams, turnyre sekėsi Varėnos krepšinio akademijos komandai, kuri namo grįžo pasidabinusi bronzos medaliais. Komandos treneris džiaugiasi geru komandos pasirodymu bei įgyta neįkainojama patirtimi komandai.
Naudingiausiai komandoje sužaidė Aironas Monkevičius, kuris taip pat užėmė antrąja vietą „tritaškių karavano“ konkurse. Rungtynėse su Birštono SC komanda Aironas pelnė rekordinį taškų skaičių – net 26, taip pasiekdamas turnyro rekordą. Tuo tarpu jo komandos draugas Pijus Janavičius iškovojo antrąją vietą snaiperio konkurse.
Švenčionių rajono sporto centro komanda šiame turnyre patyrė vieną pralaimėjimą ir į namus grįžo su sidabro medaliais, gražuole taure bei įgiję daugiau žaidybinės patirties. Kartu su puikiu komandiniu pasiekimu vaikinai šauniai pasirodė ir konkursinėse turnyro rungtyse.
Titas Gruodis užėmė trečiąją vietą tritaškių karavano konkurse, o jo komandos draugas Gediminas Gaidys užėmė trečiąją vietą snaiperio konkurse bei pelnė naudingiausio komandos žaidėjo titulą.
Tuo tarpu turnyro svečiai iš užsienio – „Zbyszko Akademia Koszykówki HydroTruck Radom“ komanda iš Lernkijos šiame turnyre nepatyrė nei vieno pralaimėjimo bei į namus sugrįžo pasidabinę aukso medaliais.
Komanda išsiskyrė ne tik pirmąja vieta turnyre, tačiau ir abiejuose konkursuose užimtomis pirmomis vietomis. Snaiperio konkurse pirmąją vietą užėmė Maciej Kutkiewicz, o tritaškių karavano konkursą laimėjo Maciej brolis – Jan Kutkiewicz. Naudingiausio komandos bei turnyro žaidėjo titulas atiteko Oskar Jaskulski.
Renginio dalyvių pasveikinti atvyko ir buvęs Lietuvos nacionalinės krepšinio rinktinės žaidėjas, Eurolygos čempionas, daugkartinis Europos bei Pasaulio čempionato Lietuvos krepšinio rinktinės medalininkas ir dabartinis Birštono sporto centro vadovas Giedrius Gustas. Jo dėka šio turnyro dalyviai galėjo mėgautis ne tik puikiomis Birštono sporto centro sąlygomis, tačiau ir aplinka šalia aikštelės. Giedriui nuoširdžiai talkino ir Birštono „Milastos“ ekipos vyr. treneris Aurimas Liuiza.
Ten jaunieji krepšininkai galėjo pasisemti dar daugiau gerų emocijų, bei gyvai stebėti aukščiausio lygio krepšinį.
Renginio organizatoriai – „New Generation“ – nuoširdžiai dėkoja kiekvienai atvykusiai komandai, Birštono sporto centro direktoriui Giedriui Gustui, jo kolegai – Aurimui Liuizai bei sporto centro darbuotojams, teisėjams, sekretoriatui ir visiems partneriams, prisidėjusiems prie turnyro organizavimo ir įgyvendinimo.
