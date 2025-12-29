Stebuklinga Kalėdinė diena

29 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gruodžio 15 d. Nemajūnų dienos centro vaikai lankėsi Harmony parke, kur jų laukė ypatingas susitikimas su Kalėdų Seneliu. Vyko smagūs žaidimai, vaikai bendravo su Kalėdų Seneliu, rašė jam laiškus ir dalijosi savo kalėdiniais norais.
Renginio pabaigoje visi vaikai sulaukė dovanų iš Kalėdų Senelio, o vėliau jaukiai vaišinosi šilta kakava, limonadu ir gardžiomis cinamoninėmis bandelėmis.
Diena buvo kupina džiaugsmo, šypsenų ir tikros kalėdinės nuotaikos. Ačiū už gražias akimirkas ir šiltą priėmimą!
BĮ Nemajūnų dienos centro informacija

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *