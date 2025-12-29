Sėkmingi birštoniečių startai

Gruodžio 13 d. Vilniuje vyko Atviras Lietuvos uždarų patalpų irklavimo čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Birštono sporto centro sportininkai.
Jaunių komandų čempionate birštoniečiai iškovojo pirmą vietą. Birštono SC komandai atstovavo Goda Revuckaitė, Andrius Aleknavičius, Giedrius Taleikis ir Žilvinas Pudinskas.
Asmeninius rezultatus pasiekė: Goda Revuckaitė – 5 vieta (jaunučiai iki 15 m.), Tadas Vaitkevičius – 10 vieta (jaunimas iki 23 m.), Matas Černevičius – 14 vieta (jaunimas iki 23 m.), Paulius Černevičius – 14 vieta (suaugusiųjų grupė).
Didžiuojamės sportininkais ir jų atkakliu darbu. Sveikinimai ir sėkmės ateities startuose!
Birštono sporto centro informacija
-
Renkame Metų žmones
ir Metų projektą
Durys – per 3 dienas! „žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-