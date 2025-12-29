Sėkmingi birštoniečių startai

29 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gruodžio 13 d. Vilniuje vyko Atviras Lietuvos uždarų patalpų irklavimo čempionatas, kuriame puikiai pasirodė Birštono sporto centro sportininkai.
Jaunių komandų čempionate birštoniečiai iškovojo pirmą vietą. Birštono SC komandai atstovavo Goda Revuckaitė, Andrius Aleknavičius, Giedrius Taleikis ir Žilvinas Pudinskas.
Asmeninius rezultatus pasiekė: Goda Revuckaitė – 5 vieta (jaunučiai iki 15 m.), Tadas Vaitkevičius – 10 vieta (jaunimas iki 23 m.), Matas Černevičius – 14 vieta (jaunimas iki 23 m.), Paulius Černevičius – 14 vieta (suaugusiųjų grupė).
Didžiuojamės sportininkais ir jų atkakliu darbu. Sveikinimai ir sėkmės ateities startuose!
Birštono sporto centro informacija

