Nemajūnų dienos centras dalyvavo „Kalėdinėse žaidynėse“ Garliavoje

Gruodžio 16 d. Nemajūnų dienos centro vaikai dalyvavo Garliavos sporto centre vykusiame tradiciniame renginyje „Kalėdinės žaidynės“. Šis kasmetinis renginys suburia vaikus iš socialinių vaikų globos namų ir dienos centrų iš visos Lietuvos, kviesdamas juos į aktyvią, šventinę ir bendrystės kupiną dieną.
Renginio metu vaikai dalyvavo įvairiose sportinėse rungtyse – 3×3 krepšinio, kvadrato bei estafečių varžybose, taip pat išbandė daugybę kitų veiklų. Be sportinių iššūkių, dalyvių laukė kūrybinės kalėdinės dirbtuvės, virtualios realybės žaidimai, treniruotės su balansinėmis lentomis, futbolo meistriškumo užsiėmimai, piešimas ant veidų bei kitos pramogos.
Šventę iškilmingai atidarė keturių Gineso ir penkių Lietuvos rekordų savininkas Marius Praniauskas, kuris vėliau vedė treniruotę vaikams. Renginio dalyvius pasveikino ir Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys, džiaugęsis prasminga iniciatyva bei linkėjęs vaikams aktyvios ir džiugios dienos.
Nors šį kartą Nemajūnų dienos centro komandai prizinių vietų laimėti nepavyko, vaikai grįžo kupini įspūdžių, gerų emocijų ir džiaugsmo. Be to, renginio metu gautos bendros dovanos jau pasiekė Nemajūnų dienos centrą ir pradžiugins vaikus artėjančių švenčių metu.
Nuoširdžiai dėkojame renginio organizatoriams už galimybę dalyvauti, šiltą priėmimą ir gražią kalėdinę šventę vaikams.
BĮ Nemajūnų dienos centro informacija
