Metų apdovanojimų kolekciją papildė medaliais

29 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gruodžio 12–14 d. Tauragėje vyko paskutinės šių metų Lietuvos smiginio čempionato varžybos, pareikalavusios nemažai jėgų ir ištvermės. Prienų „Stadiono“ sporto klubo atstovai į namus parsivežė tarpklubinio čempionato, kuriame dalyvavo 16 komandų, antrosios vietos taurę ir medalius!
Vyrų dvejetų rungties (dalyvavo 59 vyrų dvejetai) finale Albinas Mankevičius ir Mindaugas Barauskas turėjo pripažinti varžovų Kajaus Kušlevičiaus ir Beno Sniečkaus pranašumą, rezultatu 3:5 nusileidę „Keturvalakių“ žaidėjams jie užėmė antrą vietą.
Komandinėje rungtyje (28 vyrų komandos) „Stadiono“ komanda (Karolis Lekavičius, Albinas Mankevičius, Mindaugas Barauskas ir Vytautas Ambrasas) liko penkti.
Čempionatą atskiri žaidėjai baigė tokiais asmeniniais pasiekimais: Mindaugas Barauskas iškovojo trečią vietą. Jis rezultatu 2:4 pusfinalyje pralaimėjo Aurimui Balčiūnui. Karolis Lekavičius užsitikrino vietą tarp 64 dalyvių.
„Šie metai mums atnešė nemažai pergalių ir pasiekimų, todėl didžiuojamės visa „Stadiono“ komanda, kuri sėkmingai dalyvavo varžybose ir skynė pergales, palaikė kolegas sunkiais momentais, o prie mūsų prisijungė dar daugiau narių!“ – rašoma Sporto klubo „Stadionas“ pranešime.
Santos Svežauskaitės nuotrauka

Rubrikoje Sportas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *