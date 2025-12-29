Kad šypsotųsi medžiai…

29 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Trumpiausiomis dienomis, kai aplink tvyro pilkuma, mūsų darželyje vyko ypatinga iniciatyva – Medžių puošimo diena, skirta atkreipti vaikų dėmesį į gamtos grožį ir išmokyti juos pagarbos medžiams, kurie rudenį tyliai nusimeta savo lapus, ruošdamiesi žiemos poilsiui.
Visą savaitę grupėse vyko įvairios veiklos. Vaikai kūrė, tyrinėjo, klausėsi pasakojimų apie medžių gyvenimą ir svarbą, stebėjo gamtos pokyčius kieme.
Savaitės veiklų kulminacija – papuošti medžių kamienai, kuriuos vaikai apjuosė įvairiais mezginiais, spalvingais šalikais ir kitais mielais rankdarbiais.
„Ir medelis turi širdį, viską mato, viską girdi“…
Prienų lopšelio-darželio
„Pasaka“ informacija

