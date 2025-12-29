Dovanojo stebuklingą muzikinę kelionę

29 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono meno mokyklos bendruomenė visiems gyventojams ir kurorto svečiams, pasiilgusiems gražiausių metų švenčių, dovanojo pasakišką muzikinę istoriją su Mažuoju princu (Žemyna Pempytė), Lakūnu (Tadas Baltušis), jaunaisiais muzikantais ir dainininkais bei Vilniaus baleto studijos „Evolution“ šokėjomis. Kalėdinio koncerto scenarijaus autorė – Gintarė Dikšienė.
Stebuklų pripildytą vakarą kūrė visi drauge: mokiniai, mokytojai, tėveliai, kūrybos partneriai, taip pat ir žiūrovai, kurie gausiais aplodismentais padėkojo už nepamirštamą reginį akims bei poveikį sieloms.
Renginio dalyviai galėjo nusifotografuoti prie Dailės skyriaus mokinių sukurto Kalėdinio miestelio bei Dizaino studijos mokinių pagamintais žaisliukais papuoštos eglutės, iš parodėlės išsirinkti norimą Kalėdinį atviruką ir juo pradžiuginti savo artimuosius.

