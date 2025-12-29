Dalyvavo festivalyje Šilutėje

29 gruodžio, 2025

Birštono kultūros centro jaunuolių liaudiškų šokių kolektyvas „Aguonėlė“, vadovaujamas Virginijos Bankauskienės, dalyvavo liaudiškų  šokių kolektyvų  festivalyje „Šokim trypkim“  Šilutėje.
Birštono šokėjai kartu su  dvidešimčia kitų stiprių kolektyvų puikiai atstovavo mūsų kraštui.

