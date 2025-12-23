„Šeimos tradicijos – tai vertybės, kurios nesensta, primena, kas mes esame, suteikia drąsos sprendimuose“

Šie metai Prienų rajone registruotai lietuviškos kosmetikos gamintojai „Evija & Partner“ nestokojo sėkmės ir pripažinimo. Parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“, 2025 metų gaminio apdovanojimuose, įmonės gaminys Kreminis šilkas Greipfrutas buvo apdovanotas sidabro medaliu, ir tai jau trečiasis šios parodos medalis mažo šeimos verslo trofėjų kolekcijoje. O šį gruodį įmonė pripažinta rajoninio verslo konkurso „Sukurta Prienų krašte“ nugalėtoja, jai skirta Prienų rajono savivaldybės nominacija „Aitvaras“, tokį pat apdovanojimą įmonė pelnė ir pernai.
Du aitvarai – ne išimtis, o patvirtinimas, kad gerovę ir turtus nešančios mistinės būtybės pamėgo šeimos verslą puoselėjančių Rimos ir Manto Adomaičių pastogę. Ir jos ne išimtis, nes daugėja pirkėjų, kurie, kartą išbandę „Evija & Partner“ gaminamus natūralios sudėties kremus, losjonus, šampūnus, muilus ir kitus produktus, tampa lojaliais klientais.
– Malonu, kad susidomėjimas „Evija“ produkcija auga, žmonės ieško natūralumo ir kokybės, vertina tai, kas yra lietuviška. Geri atsiliepimai ir pripažinimas mažai mūsų įmonei, siekiančiai pratęsti šeimos tradicijas, puoselėjančiai iš kartos į kartą perduodamą amatą, yra labai svarbūs, – tvirtina Rima Adomaitienė. Pasak jos, „Evija & Partner“ – nėra pagrindinis šeimos pragyvenimo šaltinis, tačiau tai daugiau nei verslas. Pirmiausia, tai – įsipareigojimas vyro Manto seneliui Teodorui Bitvinskui, prekės ženklo „Evija“ pradininkui, išsaugoti iš jo paveldėtą autentišką receptą, kurį tobulindamas jis įdėjo daug pastangų, bei tęsti jo įdirbį.
– Pamažu verslą plečiame ir auginame, nors dėl to tenka aukoti laisvalaikį, šeimai skirtą laiką, kurį galėtume praleisti kartu, pakeliauti, pažinti pasaulį. Verslu rūpinamės nuoširdžiai, prižiūrim kaip savo vaiką – su meile, pasiaukojimu ir atsidavimu, vedini tokių pamatinių vertybių, kaip šeima, šeimos ir lietuvybės tradicijų puoselėjimas. Viską stengiamės daryti kuo geriau ir kokybiškiau, – Rima pasidalina sau artima verslo filosofija.
Anot jos, net ir žaliavos atsirinkimas reikalauja žmogaus prisilietimo, tai ne mechaninis, o rankų darbas. Jis atliekamas su rūpesčiu, taip, kaip darė Manto senelis, siekdamas išpildyti didelę svajonę. Jis siekė, kad kiekviena šeima savo namų vaistinėlėj turėtų bent po vieną „Evijos“ produktą.
„Norėtume, kad jis būtų laimingas ir didžiuotųsi mumis, iš viršaus matydamas, kiek daug šeimų jau atrado ir naudoja „Evijos“ produktus“, – apie tai, kad šeimos verslo prioritetai siejami su pagarba jos šaknims, užsimena R.Adomaitienė.
Jos teigimu, įmonė „Evija & Partner“ įkurta 2011 metais, tačiau prekiniam ženklui „Evija“ – jau gerokai daugiau nei dvidešimt metų. „Mūsų stiprybė ir verslo pradžia – Manto senelis,“ – akcentuoja ji, pasidalindama šeimoje saugoma Manto senelio istorija. Hab. m. dr. Teodoras Bitvinskas – gamtininkas, miškininkas, Vytauto Didžiojo Universiteto Botanikos sodo pirmosios dendroklimatochronologijos laboratorijos įkūrėjas ir vadovas atkakliai tyrinėjo spygliuočių savybes, tikėjo medžių gydomąja galia, eksperimentavo maišydamas kremus.
– Rašydamas doktorantūros disertaciją, jis gyveno viename kambaryje su latviu mokslininku Edvardu Rinkiu. Ieškodami literatūros mokslo darbams, rašytiniuose šaltiniuose jie aptiko, kad gilioje senovėje baltų tautos kaip vaistą naudojo tepalą, kurį gamindavosi patys iš eglių sakų ir bičių vaško. Esą jis gelbėdavo ir nuo šalčio, ir nuo įvairių žaizdelių. Būdami patriotais, jie nutarė pabandyti atkurti šį receptą. Kiekvienas gamino savo šalyje, susitikdavo aptarti receptūras, pasidalinti gamybos paslaptimis. Manto seneliui pavyko ištobulinti receptą iki dabartinės apsauginio kremo Evija „Klasikinis“ sudėties, – apie šeimos verslo pradžią pasakoja pašnekovė.
Tiesa, sovietiniais laikais kremas buvo maišomas namų sąlygomis, kaip sakoma, parduodamas „iš po stalo“. Savo patirtį ir žinias T.Bitvinskas perdavė dukrai Mildai ir žentui Remigijui, kurie prekiavo šiuo kremu, daug konsultavosi, padarė, ką galėjo, kad receptūra liktų šeimoje.
– Mantas ir aš į verslą aktyviai įsitraukėm prasidėjus karantinui, daug investavom į prekės ženklo ir gamybos technologijų patentų gavimą, naujų receptų kūrimą pagal ISSO standartus, asortimento išplėtimą, – pasakoja verslininkė.
Jos teigimu, daugiau dėmesio skiriama produktų kokybei, nei jų įpakavimui. Kruopščiai atsirenkant žaliavų tiekėjus, naudojamos tik aukščiausios rūšies veikliosios medžiagos – eglių sakai, bičių vaškas, taip pat aukštos kokybės linų sėmenų aliejus, gyvuliniai riebalai ir kt. „Evija“ kosmetikoje nėra alkoholio, cheminių kvapiklių. Net ir mažiausio indelio pakanka ilgam, visai šeimai, nes kremai skalsiai naudojami, jų galiojimo laikas – net treji metai.
Šeimos pasididžiavimas – apsauginiai kremai „Klasikinis“ ir „Mėta“, kurie yra sertifikuoti, kaip tautinio paveldo produktai.
– Galėtume gaminti ir tautinio paveldo tradicijas atliepiančius kremus su medetkomis, ramunėlėmis, tačiau sudėtinga surasti pakankamus kiekius kokybiškos žaliavos, kad gebėtume nuolat patenkinti šių produktų paklausą. Kitos aukštos kokybės kremų rūšys maišomos nesilaikant grynai lietuviškų autentiškų receptūrų, jų gamyboje naudojami ir pražangialapės mirtenės, ir kėnio aliejai, – aiškina verslininkė.
Jos teigimu, nors įmonė negamina gydomųjų tepalų, apsauginiai „Evija“ kremai sulaukia itin gerų pirkėjų atsiliepimų, jų pastebėjimu, kremai pasižymi antibakterinėmis, antiseptinėmis, antivirusinėmis savybėmis ir tinkami naudoti esant peršalimui, skausmams apmalšinti, saulės sudirgintai bei uodų įkąstai odai nuraminti. Geri pirkėjų atsiliepimai verslininkus skatina dar labiau domėtis jiems įdomia kosmetikos sritimi ir kursuose, mokymuose įgytas žinias pritaikyti gamyboje, labiau atliepiant klientų poreikius.
–„Evija“ produktai gimsta iš vidinio pajautimo bei asmeninės patirties. Dar paauglystėje turėjau problemišką odą, todėl man rūpėjo surasti kuo natūralesnes jos priežiūros priemones, tinkančias jautriai odai, – neslepia Rima. Nei ji, nei Mantas nėra studijavę specialybės, artimos jų puoselėjamo verslo sričiai. Moteris dirba ligoninėje socialine darbuotoja, klinikinių tyrimų koordinatore, o įmonei vadovaujantis Mantas yra įgijęs marketingo specialybės magistro laipsnį.
Šiuo metu įmonės asortimente priskaičiuojama apie 200 rūšių produktų, skirtų veido, kūno, lūpų, plaukų priežiūrai, elektroninėje parduotuvėje evija.lt galima rasti įvairių dovanų idėjų moterims, vyrams, saugių vaikiškos kosmetikos linijos „Opapa“ produktų. Kremai, kreminis šilkas, losjonai, skysti ir kietieji muilai, šampūnai, prausikliai, dulksnos, lūpų pieštukai, kvapiosios druskos, kūno sviestas – verslininkai patikina, kad kiekvienas iš gausaus asortimento tikrai išsirinks sau tinkantį produktą.
Kol kas verslininkai nedidina tempo ir neplečia gamybos, nes siekia, kad verslas išliktų šeimos amatu. Todėl produktus gamina šeimos rate, teturi vos keturis darbuotojus, tačiau, pasak Rimos, viską suspėja, nors tenka kremus maišyti, produkciją pakuoti, paruošti išsiuntimui vakarais, savaitgaliais.
„Evijos“ produkcijos platinimui jie pasitelkia pagalbininkų, kurie prekiauja mugėse, lauko renginiuose, parodose „Rinkis prekę lietuvišką“, „Moters pasaulis“, sveikatos dienų metu. Šiuo metu verslininkai intensyviai ruošiasi pasaulinei Berlyno parodai „Žalioji savaitė“, į kurią dėl „Evijos“ produkciją vertinančių pirkėjų vyksta nuolat.
–Džiaugiamės, kad jau kelerius metus susidomėjimas natūraliais produktais vėl auga, žmonės pavargo nuo puošnių pakuočių, dirbtinumo ir ieško kokybiškos lietuvių gamintojų produkcijos, – sako Rima.
„Evija“ produkcija eksportuojama ir į kaimynines šalis: Latviją, Lenkiją. Lietuvoje jos galima įsigyti ir „Gintarinėje“, „Norfos“, Ąžuolyno, Parapharm vaistinėse, „Herbarius“ natūralių produktų parduotuvėje Kaune. Verslininkė viliasi, kad netrukus įmonėje pagamintų kosmetikos produktų galės pasiūlyti prieniečiams, nes, pasak jos, šis miestas mažą šeimos verslą priėmė itin nuoširdžiai.
Rimos vyro senelis ir tėvai yra kauniečiai, o ji pati kilusi iš Prienų, čia gyveno ir baigė mokyklą. Pakėlusi sparnus studijuoti, ji susipažino su Mantu, sukūrė šeimą ir liko Kaune.
– Pradėję giliau domėtis šeimos verslu, nesamdėm brangių konsultantų, kad jie galėtų patarti, kaip ir ką geriau turėtume daryti, verslą vystėme taip, kaip mums liepė širdis. Vieną dieną abu pasikalbėjome, kad reikia didinti „Evijos“ žinomumą ir produktų kiekius. Buvau paveldėjusi sklypelį Juodaraiščio kaime, todėl pasiūliau perkelti įmonę į Prienų rajoną. Vylėmės palankesnių sąlygų projektų teikimui, svarstėme, kad galbūt kada nors pasistatysime čia gamyklėlę, vesime edukacijas, – teigia R.Adomaitienė.
Pasak jos, buvo labai nustebinti, kai netrukus po verslo įregistravimo iš Prienų rajono savivaldybės pradėjo gauti kvietimus į verslo pusryčius, kitus renginius. Verslininkai sulaukė įvairių pasiūlymų, jiems netgi buvo suteikta finansinė parama įsikūrimui. „Smagu, kad mažos savivaldybės vertina kiekvieną, tegul ir nedidelį verslo indėlį į savivaldybės biudžetą ir stengiasi padėti. Prienų rajone įmonė registruota dar tik trejus metus, tačiau jau tris kartus buvome pastebėti, o mūsų produkcija įvertinta padėkos raštu ir dviem „Aitvarais“, – džiaugiasi Rima Adomaitienė.
„Evija & Partner“ istorija moko, kad pagauti sėkmės aitvarą įmanoma, tik prireiks atkaklumo. Rima Adomaitienė tuos, kurie ketina pradėti smulkųjį verslą, ragina nesvyruoti, nesižvalgyti į šalis, nesivadovauti kitų pavyzdžiu, o daryti tai, kas sumanyta ir slypi širdyje, nes didžiausia pradedančiųjų verslininkų klaida yra ta, kad jie mėgsta mėgdžioti.
– Juk nebūna dviejų tokių pat sėkmingų kelių, kiekvienas yra unikalus. Todėl reikėtų ieškoti savo stiprybių, unikalumo, išskirtinumo ir bandyti tol, kol pasiseks, – pataria šeimos versle besisukantys R. ir M.Adomaičiai. Jų įsitikinimu, svarbiausia yra tikėti savo produkto sėkme, ta veikla, kurią planuoji, ir devintą – dešimtą kartą būtinai pasiseks, nes pirkėjai taipogi jaučia, kas yra tikra ir natūralu, iš kur sklinda energija ir meilė, o iš kur – demonstratyvus noras pasipelnyti. Verslą reikia pradėti ne dėl pinigų, o vadovaujantis idėja – nešiotis ją savyje, kol subrandinsi, nepaisant to, kiek durų užsidarys prieš tave, kiek prireiks laiko surasti sau skirtą nišą…
„Evija & Partner“ visiems ir kiekvienam, skaitysiančiam šias eilutes, linki gražių ir jaukių švenčių šeimos ir artimųjų rate. „Gyvename labai intensyviais laikais: skubame, lekiame, todėl itin svarbu surasti laiko pabuvimui kartu, bendrų prisiminimų kūrimui. Tai – vertybės, kurios nesensta, primena, kas mes esame, suteikia drąsos visuose sprendimuose,“– įsitikinusi R.Adomaitienė.
Dalė Lazauskienė
