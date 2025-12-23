Krepšinio pirmenybės

Gruodžio 21 d. Prienų SC salėje buvo sužaistos paskutinės ketverios 2025-ųjų metų Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių rungtynės.
Pirmieji į aikštelę žengė Birštono SC „Marlukas“ ir Prienų SC-2010 krepšininkai. Rungtynių favoritė Birštono komanda kiek geriau pradėjo susitikimą, tačiau T. Šiugždinio vedamas Prienų jaunimas nepasimetė ir po pirmojo ketvirčio atsiliko tik 18:20. Antrajame kėlinyje iniciatyvos ėmėsi K. Damijonaitis – 3 jo tolimi metimai ir 13 pelnytų taškų leido „Marluko“ komandai pagaliau atsiplėšti ir įpusėjus rungtynėms susikrauti dviženklę persvarą – 44:34. Trečiajame kėlinyje prieniškiai krito į dar didesnę duobę, kadangi Birštono komandos pranašumas vienu metu išaugo iki 19 taškų. Vis dėlto E. Blaškevičiaus ir G. Žvaliausko taškų dėka Prienų SC-2010 spurtavo 11:2 ir sumažino atsilikimą iki 10-ies taškų – 51:61. Lemiamu metu Prienų SC-2010 komandos puolimas visiškai sustojo, o priešininkų krepšys atrodė tarsi užrištas. Tuo tarpu V. Diškevičiaus ir E. Žemaičio taiklūs metimai didino Birštono sporto centro auklėtinių persvarą, kuri galiausiai tapo triuškinama. Finalinė rungtynių sirena paskelbė apie eilinę Birštono SC „Marlukas“ komandos pergalę rezultatu 87:58.
Birštono SC „Marlukas“ – Prienų SC-2010 87:58 (20-18 24-16 17-17 26-7)
Rezultatyviausi žaidėjai:
Birštono SC „Marlukas“: K. Damijonaitis 28, E. Žemaitis 21, V. Diškevičius 18, P. Urbanavičius 12.
Prienų SC-2010: J. Bujavičius 15, Ą. Batutis 12, T. Šiugždinis 11.
Kur kas atkaklesnės dvikovos buvo galima tikėtis antrosiose dienos rungtynėse, kuriose susitiko čempionai „Versmė“ ir gerokai sustiprėjusi „Dantransos“ ekipa. „Dantransa“ jau rungtynių pradžioje išsiveržė į priekį, tačiau tada išmušė A. Gedmino žvaigždžių valanda: snaiperis per trumpą atkarpą smeigė net 6 tolimus metimus, o fantastiškas Andriaus pasirodymas leido „Versmei“ išsiveržti rezultatu 30:18. Antrojo ketvirčio pradžioje „Dantransos“ krepšininkai vos per minutę susirinko 4 komandines pražangas, kurios gerokai apribojo jų gynybą. Vis dėlto „Versmės“ puolimo tempas sustojo, tuo tarpu 14 taškų pelniusio N. Rutkausko vedama „Dantransa“ surengė spurtą 16:0 ir išlygino rezultatą. Ir tik L. Lukošenkino tritaškis paskutinėmis ketvirčio akimirkomis leido „Versmei“ pirmauti 48:45. Trečiajame kėlinyje „Versmė“ lėtai, tačiau užtikrintai didino pranašumą, kuris prieš lemiamą ketvirtį išaugo iki 9 taškų – 73:64. Ketvirtojo kėlinio metu visas „Dantransos“ puolimo vadeles savo rankose laikė N. Rutkauskas – jo individualaus meistriškumo dėka „Dantransa“ toliau atkakliai priešinosi varžovams, tačiau išlyginti rezultato niekaip nesisekė. Dar pora tolimų metimų svarbiais momentais pridėjęs A. Gedminas galiausiai įtvirtino „Versmės“ pergalę rezultatu 96:88.
„Versmė“ – „Dantransa“ 96:88 (30-18 18-27 25-19 23-24)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Versmė“: A. Gedminas 32, L. Lukošenkinas 23, D. Jurgelionis 15.
„Dantransa“: N. Rutkauskas 40, D. Petkevičius 14, K. Chadakauskas 8.
„Versmės“ komandos žaidėjas G. Jevstignejevas nubaustas technine pražanga.
„Dantransos“ komandos atsarginių žaidėjų suolelis nubaustas technine pražanga.
Dėl itin svarbaus taško ir patekimo į stipriausiųjų komandų aštuonetą trečiosiose dienos rungtynėse kovojo BC „Pakuonis-Energija“ ir „Pušynė“. Pakuonio komanda užtikrintai pradėjo susitikimą ir išsiveržė į priekį 11:2. „Pušynė“ po truputį ėmė mažinti atsilikimą, o A. Sinkevičiaus tritaškiai sumažino jį iki 2 taškų – 13:15. Antrajame kėlinyje iniciatyvos ėmėsi 9 taškus iš eilės pelnęs T. Švedas, o „Pušynė“ išsiveržė į priekį 30:27. Tada BC „Pakuonis-Energija“ įjungė aukštesnę pavarą ir užbaigė ketvirtį spurtu 12:0. Galingas kėlinio finišas leido pakuoniškiams įpusėjus rungtynėms pirmauti 39:30. M. Yliaus ir M. Marcinkaus tritaškiai trečiojo kėlinio pradžioje pratęsė BC „Pakuonis-Energija“ komandos spurtą, o skirtumas tarp ekipų tapo dviženklis. Sunkiu komandai metu iniciatyvos ėmėsi „Pušynės“ dvasinis lyderis M. Birbalas – 10 jo pelnytų taškų sustabdė varžovų spurtą, tačiau „Pušynės“ deficitas vis dar išliko pavojingas, kadangi komanda atsiliko 49:59. M. Birbalo ir T. Švedo taškai ketvirtajame kėlinyje leido „Pušynei“ dar labiau priartėti, bet tada du svarbius tolimus metimus pataikė M. Marcinkus. Nors „Pušynė“ iš paskutiniųjų stengėsi išlaikyti intrigą, tačiau K. Barvaino ir J. Davidavičiaus baudų metimai galiausiai įtvirtino svarbią BC „Pakuonis-Energija“ komandos pergalę rezultatu 78:70.
BC „Pakuonis-Energija“ – „Pušynė“ 78:70 (15-13 24-17 20-19 19-21)
Rezultatyviausi žaidėjai:
BC „Pakuonis-Energija“: L. Vainikevičius 21, K. Barvainas 17, M. Marcinkus 14, M. Ylius 12.
„Pušynė“: M. Birbalas 24, T. Švedas 21, A. Sinkevičius 15.
2025-uosius užbaigė „Stadiono“ ir Prienų SC-2008 komandų susitikimas. D. Mockaus tritaškiai uždavė gerą toną „Stadionui“ ir leido greitai atitrūkti. M. Plioplio metimai padėjo įsibėgėti ir Prienų SC jaunimui, tačiau po keitimo aikštelėje pasirodęs E. Seniūnas savo taškais dar labiau padidino „Stadiono“ persvarą – 23:16. Po pertraukėlės „Stadionas“ ir toliau be didesnių pastangų rinko taškus, o stringantį Prienų SC-2008 komandos puolimą išjudino 9 taškus iš eilės pelnęs T. Žilionis. Įpusėjus dvikovai „Stadionas“ pirmavo 44:34. Antroji rungtynių pusė prasidėjo „Stadiono“ spurtu 9:0, po kurio Prienų SC-2008 krepšininkų motyvacija pastebimai krito. Lengvai taškus rinkę „Stadiono“ žaidėjai triuškinamai laimėjo trečiąjį kėlinį ir išsiveržė į priekį 76:47. Ketvirtajame kėlinyje intrigos nebebuvo: „Stadiono“ komanda tiesiog mėgavosi žaidimu, tuo tarpu Prienų SC-2008 puolimas laikėsi tik dėl M. Plioplio taiklių tolimų metimų. Rungtynes be didesnės intrigos „Stadionas“ laimėjo triuškinamu rezultatu 92:64 ir įsirašė 5-ąją pergalę iš eilės.
„Stadionas“ – Prienų SC-2008 92:64 (23-16 21-18 32-13 16-17)
Rezultatyviausi žaidėjai:
„Stadionas“: A. Snapaitis 18, E. Seniūnas 14, M. Šliumpa 12, D, Mockus ir M. Jančiauskas po 11.
Prienų SC-2008: M. Plioplys 21, T. Žilionis 13, M. Bartusevičius ir S. Aleksynas po 8.