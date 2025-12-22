Skriaudžiams įteikta 2026 m. mažosios Lietuvos kultūros sostinės vėliava

Gruodžio 12 d. Rudaminoje, vienoje iš 2025 metų mažųjų kultūros sostinių, įvyko iškilmingas Lietuvos mažųjų kultūros sostinių regalijų perdavimo vakaras. Šventinio renginio metu 2026 metų mažosioms kultūros sostinėms buvo įteiktos kultūros sostinių vėliavos ir kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės pasirašyti diplomai, liudijantys apie suteiktą mažosios kultūros sostinės vardą.
Mažosios kultūros sostinės vėliava plevėsuos ir mūsų rajone – 2026 metais viena iš penkių šalies mažųjų kultūros sostinių tapo Skriaudžiai. Mažosios kultūros sostinės regalijas atsiėmė Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Elena Simonavičienė, Skriaudžių kaimo bendruomenės pirmininkė Raminta Grėbliauskienė, ansamblio „Kanklės“ vadovė Dalia Venckienė.
Vicemeras ir vedėjas pasidžiaugė, kad Skriaudžiai įvertinti tokiu titulu. „Mūsų kraštui tai didelis įvertinimas, naujos galimybės ir visiems mums pasididžiavimas.
Skriaudžiai – vieta, kur stiprios kultūros šaknys, gyvos tradicijos ir gyvena kūrybiški žmonės“, – renginyje kalbėjo Savivaldybės atstovai, pakviesdami kitais metais visus atvykti į Skriaudžius, kur lauks turtinga renginių, iniciatyvų ir bendruomenės veiklų programa – koncertai, kūrybinės dirbtuvės, tradiciniai renginiai, parodos bei įvairios kultūros akcijos, kurios kvies pažinti ir patirti vietos gyvybingą kultūrinį gyvenimą.
Prienų rajono savivaldybės informacija