In Memoriam

Veiverių krašto žmonės atsisveikino su nusipelniusiu žemdirbiu, buvusiu ilgamečiu „Dainavos“, Leskavos ir Skriaudžių kolūkio pirmininku, agronomu, ūkininku, bendruomenės telkėju ir kūrėju Algimantu Jonu Sinkevičiumi (1938–2025).
Algimanto Jono Sinkevičiaus kelias į gyvenimą prasidėjo gimtuosiuose Mauručiuose, o į mokslus – Veiverių vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1956 metais. Tais pačiais metais jis įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją. Joje įgijęs agronomo specialybę, 1961-aisiais pradėjo dirbti „Vienybės“ kolūkyje, vėliau pavadintame „Dainavos“. Nuo 1962 iki 1964 metų dirbo Skriaudžių parodomajame ūkyje agronomu, o nuo 1964 iki 1996 metų trisdešimt dvejus metus buvo „Dainavos“ kolūkio pirmininkas. Vėliau ūkininkavo, augino javus, gyvulius, buvo aktyvus Prienų ūkininkų sąjungos narys. Jis buvo iš tų nedaugelio ūkių vadovų, kuriems rūpėjo ne tik gamyba, bet ir tai, kokioje aplinkoje ir kaip gyvena žmonės. A. J. Sinkevičiui visada buvo artima kultūra, istorija.
Dar 1964 metais, vos pradėjus pirmininkauti „Dainavoje“, jo iniciatyva Kuprių kaime buvo pastatyti Kultūros namai. 1966-aisiais lankydamasis Rumunijos sostinėje Bukarešte, A. J. Sinkevičius pamatė, kad miesto centre yra įkurtas senovinis, autentiškas kaimas. Tai jam padarė didelį įspūdį. Netrukus po kelionės Liaudies buities muziejus atvėrė duris ir Kupriuose. Vėliau, 1987 metais, visas muziejaus ansamblis buvo perkeltas į Skriaudžius.
A.J.Sinkevičiui visuomet labiausiai rūpėjo žmonės. Gražindamas gyvenvietes, pirmininkas stengėsi, kad jose gyvenantys žmonės turėtų didesnius sklypelius, o važiuodamas į darbą pakeliui nuveždavo ir po keliolika vaikų į mokyklą. 1987 metais pirmininko rūpesčiu Skriaudžiuose buvo pastatytas vaikų darželis, iškasti trys tvenkiniai, skirti gyventojų rekreacijai ir poilsiui. Kiek vėliau, 1988-aisiais, Sinkevičius inicijavo ir kolūkio kontoros bei modernios maitinimo įstaigos – pirmojo kolūkyje restorano-valgyklos „Snaigė“ statybas. Jo darbo metais daug dėmesio skirta Skriaudžių gyvenvietės infrastruktūrai: asfaltuoti keliai, apšviestos gatvės, sutvarkyti ir modernizuoti Lizdeikių ir Skriaudžių mokyklų pastatai.
Nebuvo pamiršti ir Maldos namai. 1988 metais vėlgi pirmininko iniciatyva buvo suremontuota Skriaudžių šv. Lauryno bažnyčia. Ąžuolo mediena grindims buvo specialiai pargabenta iš Kaliningrado srities, Tolminkiemio. 1989-aisiais su krašto patriotu Vincu Liorenta ir grupe kitų entuziastų A.J.Sinkevičius Skriaudžiuose rūpinosi paminklo Lietuvos Nepriklausomybei atstatymu. Tais pačiais metais jis organizavo ir paminklinio akmens Lietuvos tremtiniams Mauručių geležinkelio stotyje pastatymą.
1991 metais sausio 13 dieną Sinkevičius buvo su Lietuvos nepriklausomybės gynėjais: siuntė kolūkio transportą prie Juragių televizijos bokšto, kad padėtų ten susirinkusiems žmonėms šį svarbų Lietuvai strateginį objektą apsaugoti nuo sovietinių okupantų užgrobimo. Jis pats su šeimos nariais taip pat budėjo prie bokšto. Dėl to netgi sulaukė savo darbuotojų, prijaučiančių sovietų valdžiai, grasinimų susidoroti. Pats Sinkevičius sakė, kad kitaip elgtis jis tiesiog negalėjo, kad tai jam buvo labai svarbu. Apie tai liudijo ir jo giminės istorija.
Algimantas Jonas Sinkevičius yra kilęs iš senos garbingos giminės, tad, turėjo ir ko mokytis ir kokiu pavyzdžiu sekti. Algimantas Jonas Sinkevičius savo darbinę veiklą siejo su rūpesčiu žmonėmis ir savo požiūriu į gyvenimą, darbą, pareigą buvo pavyzdžiu kitiems. Jis aktyviai dalyvavo parapijos bei vietos bendruomenės gyvenime, darbavosi savo sodyboje.
Algimantas Jonas Sinkevičius taip pat mėgo skaityti istorines, politines knygas. Buvęs aistringas grybautojas ir medžiotojas. Jo namų sienos vis dar nukabinėtos jo sumedžiotais trofėjais. Jis taip pat kolekcionavo iš įvairių šalių paties parsivežtus ir kitų parvežamus stiklinius suvenyrus.“…Algimanto Jono Sinkevičiaus pavyzdys tik dar kartą paliudija, kad gyvenimas dažniausiai yra tiek gražus, kiek mes patys jam suteikiame prasmės.
Telydi velionį Amžinybės šviesa, o artimuosius – Dvasios stiprybė.
Prienų ūkininkų sąjungos vardu –
pirmininkė Asta Gluoksnienė
