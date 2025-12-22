Įkurtuvės Revuonos gatvėje – po metų

Prienų miesto Revuonos gatvėje šiuo metu pilnu tempu vyksta didelės apimties darbai: rekonstruojamas Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vaikų poliklinikos pastatas, o netoliese centro darbuotojų ir pacientų patogumui Prienų rajono savivaldybės iniciatyva įrenginėjamos papildomos automobilių stovėjimo aikštelės.
Prienų PSPC direktorius Artūras Ivanauskas, paklaustas, ar greitai jo vadovaujamas kolektyvas iš Pušyno gatvės persikels į naujas patalpas, žadėjo į įkurtuves pakviesti ne anksčiau nei 2027 metų sausį. Direktoriaus teigimu, darbų terminai buvo pratęsti, nes, gavus lėšų būsimojo Psichiatrijos dienos stacionaro įrengimui, buvo neapsiribota vien trečiojo aukšto priestato statyba, o nuspręsta pilnai modernizuoti senos statybos pastatą, pradedant drenažo sistemos įrengimu, sienų apšiltinimu, baigiant šildymo mazgo, santechnikos ir elektros instaliacijos atnaujinimu bei vidaus remonto darbais. Pastato ir jo infrastruktūros sutvarkymui buvo pritraukta lėšų iš skirtingų šaltinių: pasinaudota ES fondų investicijomis, Prienų rajono savivaldybės parama, kai kurie darbai apmokėti pačios įstaigos lėšomis.
– Savivaldybės indėlis ypač svarbus, ir ne tik finansine prasme, Statybos ir ekonominės plėtros bei Investicijų skyrių specialistai kuruoja vykdomą projektą, konsultuoja dokumentų tvarkymo, ataskaitų teikimo klausimais, sprendžia darbų metu iškilusias problemas, – akcentuoja įstaigos vadovas.
– Mūsų užmojai išties dideli. Šiuo metu pastatu Pušyno gatvėje dalinamės kartu su Prienų ligoninės konsultacine poliklinika. Ir ankštoka, ir neekonomiška. Siekiame visas Pirminės sveikatos priežiūros centre teikiamas paslaugas iš dviejų pastatų sukelti į vieną, esantį miesto centre, tokiu būdu sutaupysime lėšų, skirtų jų išlaikymui. Kita vertus, pacientams bus arčiau ir patogiau atvykti pas gydytojus, reikalingas paslaugas jie gaus po vienu stogu Revuonos gatvėje. Rekonstruoto pastato pirmame ir antrame aukštuose įsikurs erdvi registratūra, šeimos gydytojai ir slaugytojos, moterų konsultacija, dirbs chirurgas, gydytojai odontologai, veiks tyrimų laboratorija, procedūrinis kabinetas. Trečiasis aukštas bus skirtas Psichinės sveikatos centro ir 15 vietų Psichiatrijos dienos centro stacionaro veiklai, į jį bus galima pakilti naujai įrengtu liftu,“ – pasidalina planais A.Ivanauskas.
Anot jo, šiuo metu psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos jų reikalingiems Prienų PSPC pacientams nėra prieinamos, esant poreikiui, jie lankosi Kauno rajone veikiančiame tokio pobūdžio stacionare. Įsteigus Psichiatrijos dienos stacionarą Prienuose, jame bus teikiamos paslaugos visiems psichikos ir elgesio sutrikimų ar požymių turintiems asmenims, suteikiama pagalba šių asmenų artimiesiems, asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, psichikos sveikatos priežiūros specialistams.
– Prie Pirminės sveikatos priežiūros centro veikiančio Psichikos sveikatos centro yra prisirašę beveik 27 tūkst. asmenų iš Prienų rajono, Birštono ir kitų savivaldybių, 2024 metais jame apsilankė maždaug 9 tūkst. pacientų, ir ne vien prireikus kokios nors pažymos ar pasikeisti vairuotojo pažymėjimą. Ne paslaptis, yra tikslinė grupė pacientų, kurie serga depresija, šizofrenija, susiduria su streso pasekmėmis, yra bandę žudytis, turi įvairių priklausomybių, kitų psichikos ir elgesio sutrikimų. Jiems reikia specialistų pagalbos, medikamentinio gydymo, terapinės reabilitacijos, užsiėmimų, kuriuose ugdytųsi gebėjimus kontroliuoti trikdančias emocijas, esamą ligą, pasitaikančias gyvenimiškas situacijas, išmoktų prisitaikyti socialinėje aplinkoje, – teigia įstaigos vadovas.
Psichiatrijos dienos stacionare besilankantys pacientai gaus gydytojo psichiatro, slaugytojo, psichologo, socialinio darbuotojo, ergoterapeuto ir kitas paslaugas, numatytas Pirminės sveikatos priežiūros centro ir Ligonių kasų pasirašytoje sutartyje. Dienos stacionaras bus atviras penkias dienas per savaitę – nuo pirmadienio iki penktadienio, jame bus įrengta atskira zona vaikams, relaksacinis kambarys, teikiamos individualios konsultacijos, organizuojamas užimtumas grupėse.
– Psichikos sveikatos centre kurį laiką sėkmingai veikė gydytojos Angelės Tamulevičienės iniciatyva įkurtas klubas „Padėk sau ir kitiems“, kartą per savaitę jame pacientai susitikdavo, aptardavo knygas, užsiimdavo rankdarbiais, bendraudavo tarpusavyje. Manau, kad naujose patalpose būtų galima šią veiklą tęsti, rengti biblioterapijos užsiėmimus, juk esame sukaupę ir nemažai knygų. Įsigysime kompiuterių, televizorių filmų peržiūroms, žaidimų, masažinių krėslų, reikalingų baldų ir įrangos, todėl tikime, kad pavyks sukurti jaukią ir saugią namų aplinką lankytojams, kurioje kiekvienas, be specialistų pagalbos ir palaikymo, ras sau įdomios veiklos, atitinkančios jo pomėgius, – tikisi Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius A.Ivanauskas.
