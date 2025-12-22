Bendruomenė – tradicijų, kultūros ir draugystės tiltas

22 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Siponių krašto bendruomenė jau daugelį metų dalyvauja Birštono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų finansavimo konkursuose. Praėjusiais metais šiam konkursui teikėme projektą „Bendruomenė – tradicijų, kultūros ir draugystės tiltas“, jo veikloms lėšų skyrė Birštono savivaldybės administracija.
Įgyvendindami projektą su bendruomenės nariais buvome išvykę į kultūrinę pažintinę kelionę po Suvalkijos kraštą. Aplankėme žymias šio krašto vietas.
Organizavome vakarus su muzika, teatru, arbata. Kiekvieną mėnesį rinkomės į skaitymo, knygų aptarimo vakarus. Jų metu lankėsi Birštono–Prienų krašto kūrėjų klubo „Gabija“ vadovė Valė Petkevičienė su knygų klubo nariais, pristatydami knygą „Ieškojimų šviesa“, ir rašytoja bardė Loreta Šileikytė-Zabalujeva su savo kūryba.
Dalyvavome Nemajūnų parapijos Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios tituliniuose atlaiduose. Suorganizavome agapę ir muzikinę programą po atlaidų.
Siekiant plėtoti bendradarbiavimą tarp bendruomenių meno kolektyvų buvo suorganizuotas Prienų rajono ir Alytaus rajono bendruomenių kolektyvų ansamblių tęstinis renginys „Romansų ir ilgesio dainų vakaras“.
Ugdant požiūrį į sportą ir sveiką gyvenimo būdą, žaidėme stalo tenisą, rengėme šaškių ir šachmatų varžybas.
Norėdami sužinoti daugiau vilnos vėlimo subtilybių, pasikvietėme į svečius vilnos vėlimo meistrę Augeniją Stoškuvienę, kuri vedė edukacijas, jų metu vėlėme apyrankes.
Teatro grupė dalyvavo klojimo teatrų festivalyje „Vėtrungė“ ir kitų seniūnijų šventėse. Bendruomenės ansamblis daugelį kartų koncertavo savo ir kitų bendruomenių renginiuose.
Siekdami suburti žmones pabuvimui drauge surengėme paskutinį projekto renginį „Žiemos bendrystės vakarą“. Šis jaukus susitikimas priminė, kokia svarbi yra vienybė ir gebėjimas džiaugtis mažais dalykais kartu. 
Įgyvendinome tęstinį sveikatos projektą „Pėsčiųjų žygis Siponių krašto gamtos takais –Sipoturas“, kurį finansavo Birštono savivaldybės administracija iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.
Ir kitais metais skatinsime Siponių krašto žmonių bendruomeniškumą, kviesdami juos į renginius, pasiūlydami jų pomėgius atitinkančią veiklą.
Vijolė Skorodumovienė
Siponių krašto bendruomenės pirmininkė
