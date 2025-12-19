Šeštadienį praleido sportiškai

19 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų sporto centre surengtas azartiškas kvadrato turnyras, į kurį susibūrė prieniečiai, mėgstantieji šį žaidimą. Turnyrą organizavo „Žiburio“ gimnazijos jaunimas: Linas Zujus, Justė Radzevičiūtė, Luka Uogintaitė, Meda Gudynaitė ir Ugnė Liepaitė.
Viena savaitgalio diena praleista aktyviai ir sportiškai. Tarpusavyje savo jėgas išmėgino penkios komandos, nugalėtoja tapo komanda „Tie geresni“, kuriai atiteko pagrindinis prizas – pasiplaukiojimas laivu. Antrą vietą pelnė „Kalėjimo bėgliai“, trečią – „Pakuonis team“. Komandoms prizininkėms įteikti medaliai ir restorano „Beržas“ kuponai. Taip pat dalyvavo komandos „Žvyras“, „Dream Team“.
Dalės Lazauskienės nuotrauka

