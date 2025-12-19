Poezijos ir elektroakustinio džiazo spektaklis „Švelnūs riksmai“

19 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Lapkričio 27 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre įvyko poezijos ir elektroakustinio džiazo spektaklis „Švelnūs riksmai“.
Dalyvavo aktorius, muzikantas Mindaugas Ancevičius, poetas Aivaras Veiknys, grupė „Quark Effect“: Kastytis Žukauskas (klavišiniai), Kornelijus Pukinskis (saksofonas), Dominykas Snarskis (mušamieji). Šiuolaikiškas, netikėtų formų ir naujos meno kalbos spektaklis sulaukė gausaus žiūrovų susidomėjimo. Unikalus kūrybinis susitikimas, neįprasti garsiniai sprendimai ir jautri poezija, virtusi „riksmų“ jėga, paliko stiprų įspūdį. Spektaklis tapo vientisu gyvu pasakojimu, jungiančiu muziką, žodį ir emociją. Žiūrovai renginį apibūdino kaip „netikėtą meno patirtį, praplečiančią ribas“, ir „tylos bei garso dialogą, priverčiantį išgirsti mintis“. Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis dėkojo renginio organizatoriams ir teigė, kad modernus menas randa vietą Prienuose ir pritraukia vis daugiau kultūros gerbėjų.
Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: Šviežia knyga“ (VI). Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *