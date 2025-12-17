Prienų „Žiburio“ gimnazijos valgykloje naujovė – išmaniosios maisto atliekų svarstyklės

Keturių Alytaus regiono mokyklų valgyklose pradėjo veikti inovatyvios išmaniosios maisto atliekų svarstyklės – iki šiol vienintelis toks sprendimas Lietuvos ugdymo įstaigose. Naujoji technologija leis tiksliai nustatyti, kiek ir kokio maisto lieka nesuvalgyta, ir padės formuoti tikslesnes, duomenimis grįstas rekomendacijas maisto švaistymui mažinti.
Olandijoje sukurtų išmaniųjų svarstyklių sprendimas įdiegtas keturiose mokyklose: Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio mokykloje, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje ir Prienų „Žiburio“ gimnazijoje.
Kaip veikia išmaniosios svarstyklės?
Įrenginys sujungia integruotą vaizdo kamerą, svėrimo mechanizmą, ant kurio tvirtinamas maisto atliekų konteineris, ir dirbtinio intelekto analizės modulį.
Mokiniai, prieš grąžindami lėkštę valgyklai, maisto likučius iškrato į ant svarstyklių įtaisytą atliekų konteinerį. Šiuo momentu integruota videokamera užfiksuoja lėkštėje esantį vaizdą, o likučiams patekus į konteinerį, sistema susieja vaizdą su tiksliu svoriu.
Taip surinktus duomenis analizuoja dirbtinis intelektas, kuris automatiškai atpažįsta, kokie produktai ir patiekalai liko nesuvalgyti, ir formuoja apibendrintas įžvalgas apie pasikartojančias tendencijas.
Analogiškai svarstyklėmis mokyklose naudojasi ir virtuvės darbuotojai šalindami nesunaudotus ar po ruošos likusius maisto produktus (lupenas, nuopjovas ir pan.).
Surinkti duomenys leis projekto komandai kartu su virtuvės profesionalais teikti rekomendacijas dėl meniu korekcijų, porcijų dydžių optimizavimo, gamybos technologijų tobulinimo ir maitinimo organizavimo pokyčių.
„Maisto švaistymas tampa matomas tik tada, kai jį pradedi matuoti. Šios svarstyklės mums suteikia realius ir detalius duomenis, kurių iki šiol mokyklos neturėjo. Tik turėdami tokią informaciją galime tiksliai identifikuoti, kur slypi didžiausi nuostoliai, ir padėti mokykloms keistis sutaupant ir gamtinių išteklių, ir finansų“, – pabrėžia įmonės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ partnerė Daiva Banaitė, koordinavusi išmaniųjų sprendimų diegimą.
Maisto švaistymui mažinti įtrauks visą bendruomenę
Išmaniosios svarstyklės – tik pirmasis žingsnis. Mokyklose bus diegiamos ir kitos naujovės: bendruomenės šaldytuvai, skirti saugiai dalintis pertekliniu maistu; rengiami 3D ir interaktyvūs mokymai apie maisto grandinę ir atliekų prevenciją; organizuojamas mokinių idėjų hakatonas ir kūrybinės dirbtuvės, kuriose bus kuriamos ir įgyvendinamos realios iniciatyvos.
Taip pat bus pristatytas leidinys „Receptai iš likučių“, virtuvės efektyvumo programa ir mokymai virtuvės darbuotojams.
Alytaus regioninio atliekų tvarkymo centro vadovo Aurimo Uldukio teigimu, mokyklos yra viena reikšmingiausių vietų formuojant vaikų supratimą apie maisto vertę, todėl čia ir planuojami plataus spektro sprendimai.
„Technologija leidžia tiksliai pamatyti, kas yra išmetama, tačiau nemažiau svarbu ugdyti supratimą, kad maistas nėra savaime suprantamas dalykas. Tai darant nuo mažens galima sėkmingai formuoti tvarius įpročius – ir šeimose, ir visuomenėje“, – sako A. Uldukis.
Tikslas – mažiau švaistyti, daugiau suprasti
Projektą „Kiekvienas kąsnis svarbus“ (angl. „Every Bite Counts Schools“) vykdo „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir Alytaus regioninis atliekų tvarkymo centras, o dalinį finansavimą teikia Europos Komisija. Nors veiklos šiuo metu įgyvendinamos Alytaus regione, ilgalaikis tikslas – sukurti pritaikomą metodiką ir įrankių rinkinį, kurį būtų galima taikyti ir kitose Lietuvos bei Europos mokyklose.
Išmaniųjų svarstyklių pristatymo renginiuose mokykloms už lyderystę ir atvirumą inovacijoms įteikti Aplinkos ministerijos padėkos raštai, sveikinimus išsakė savivaldybių atstovai.
„Žiburio“ gimnazijos informacija