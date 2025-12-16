„Vilties paukštė“ – konkursas, suteikiantis galimybę augti, drąsiai svajoti ir kurti

Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą ir vėl aplankė „Vilties paukštė“ – finalinė Lietuvos asmenų su negalia draugijos organizuojamo asocijuotų narių meno kolektyvų konkurso šventė. Apskriejusi visą Lietuvą, šešiuose atrankiniuose turuose išklausiusi beveik pusšimtį kolektyvų, jų nugalėtojus sukvietė į Prienus, kad dar kartą galėtume pasimėgauti jų atliekamomis dainomis, išrinktume ir paskelbtume pačius geriausius. Šventės dalyvius bei gausiai susirinkusius žiūrovus pasveikino Lietuvos asmenų su negalia draugijos prezidentas Ignas Mačiukas, savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Seimo narės, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės patarėja Dalia Bredelienė, nuotaikingą pasirodymą padovanojo atlikėjas Valdas Lacko.
Laisvė ir viltis – labai artimos sąvokos
„Vilties paukštė“ – tradicinis Lietuvos asmenų su negalia draugijos organizuojamas asocijuotų narių meno kolektyvų konkursas. Kiekvienais metais konkurso dalyviams pasiūloma vis nauja tema. Tai, draugijos renginių organizatorės Saulės Vėjelienės teigimu, paskatina atnaujinti kolektyvų repertuarą, paieškoti įdomesnių kūrinių. Šiemet tokiu kelrodžiu organizatoriai pasirinko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 35-erių metų sukaktį. „Pasirinkta simboliška tema „Laisvės balsai: Lietuvos kelias į laisvę ir tautos vienybę“ primena, kad laisvė yra mūsų visų laimėjimas, o muzika ir menas – jos atspindys, – sakė Saulė Vėjelienė. – Tema labai plati – tai dainos apie tremtį, partizanus, tėviškės ilgesį, gimtinę. Tad viena iš trijų konkurso dalyvių atliekamų dainų turėjo atspindėti šią temą, o ir kitos nebūti labai nuo jos nutolusios. Laisvė ir viltis – labai artimos sąvokos. Viltis čia tapo simboliu, lyg paukštė, skrendanti per laiką ir istoriją, atnešanti žinią apie stiprią tautos dvasią.“
Atrankiniai „Vilties paukštė 2025“ koncertai įvyko Molėtuose, Vievyje (čia savo programą pristatė ir Prienų r. asmenų su negalia draugijos ansamblis „Nemunaičiai“), Kalvarijoje, Ramygaloje (Panevėžio r.), Pakruojyje ir Užventyje (Kelmės r.). Gražia muzikos ir dainos švente tampančiam finaliniam „Vilties paukštės“ konkursui jos organizatoriai Prienus renkasi ne pirmą kartą. Tai lemia ir palanki geografinė padėtis, ir asmenims su negalia pritaikytas Kultūros ir laisvalaikio centras, ir nuoširdus jo darbuotojų dėmesys, prieniškių žiūrovų palaikymas.
Muzika – erdvė, kurioje atsiskleidžia talentai
Pasak „Vilties paukštės 2025“ vedėja tapusios Ligitos Gediminienės, kiekvienas į Prienus atvykusio kolektyvo pasirodymas – daugiau nei muzikinis numeris. Tai žmonių istorijos, jų ryžtas, kūrybinė drąsa ir noras būti išgirstiems. „Vilties paukštė“ suteikia dalyviams galimybę augti, stiprinti pasitikėjimą savimi, drąsiai svajoti ir kurti. Tai erdvė, kurioje atsiskleidžia talentai ir stiprėja bendruomenės, kurias jungia muzika, tradicijos ir kultūra.
Šeši finaliniame „Vilties paukštės“ konkurse pasirodę meno mėgėjų kolektyvai – ne naujokai. Iš Širvintų atvykęs ansamblis „Viltis“ gyvuoja 35 metus, 25 metus dainuoja
Šiaulių r. asmens su negalia draugijos Kuršėnų moterų vokalinis ansamblis „Svaja“, 21-erius – Švenčionių r. vokalinis ansamblis „Upelė“, po 20 metų – vokalinis ansamblis „Goda“ iš Ukmergės ir Šiaulių r. Meškuičiuose gyvuojantis ansamblis „Viltis“. Jauniausias – iš pamario, Šilutės, atvykęs kolektyvas „Volungė“ kartu dainuoja dar tik 3 metus. Visi kolektyvai puikiai atrodė scenoje, o jų atliekamos dainos skambėjo pritariant ne vien akordeonui ar pianinui, bet ir kanklėms, fleitai, gitarai, būgnui, sintezatoriui. Beveik visi kolektyvai – nuolatiniai „Vilties paukštės“ dalyviai. Vieni jau ne kartą tapę konkurso prizininkais ar netgi pelnę laureato titulą, kiti besidžiaugią galimybe pasirodyti tarp geriausių ir tebelaukiantys savo sėkmės valandos.
O kam ji turėjo išmušti Prienuose vykusiame finaliniame koncerte, patikėta nuspręsti profesionaliai vertinimo komisijai: Linai Suchorukovienei – „Ąžuolo“ progimnazijos muzikos mokytojai metodininkei, progimnazijos jaunučių choro vadovei, Ramunei Liutvynskienei – „Revuonos“ pagrindinės mokyklos muzikos mokytojai metodininkei, dainavimo studijos „Ramunėlė“ vadovei ir Aldonai Šyvokienei – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro chorvedei.
A. Šyvokienė prisipažino, kad užduotis išrinkti sceniškiausią, dainingiausią įdomiausią programą sukūrusį kolektyvą buvo tikrai ne iš lengvųjų. Pasak jos, visi kolektyvai buvo puikiai pasiruošę, visi nusipelnė pačių geriausių vertinimų. Vis dėlto konkursas diktuoja savo taisykles. Taigi komisijos sprendimu pirmoji vieta atiteko mišriam vokaliniam ansambliui „Upelė“ (Švenčionių r., vadovas Rimantas Ankėnas), antroji – moterų ansambliui „Viltis“ (Šiaulių r., Meškuičiai, vadovė Rasa Zelbienė), trečioji – moterų kolektyvui „Goda“ (Ukmergė, vadovė Zita Kviklienė). Visiems konkurso dalyviams įteiktos Seimo narės, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės padėkos, o nugalėtojams – ir Lietuvos asmenų su negalia draugijos prizai bei dovanos.
Paimkim Lietuvą visi ant rankų
Į koncertą susirinkę žiūrovai galėjo pasimėgauti ir puikiu saviškių – Prienų r. asmenų su negalia draugijos ansamblio „Nemunaičiai“ pasirodymu. Pasak jo vadovo Vido Jundzilos, išeiti į sceną kaip svečiams, kai nereikia su niekuo varžytis ir gali dainuoti iš visos širdies – vienas malonumas. Pristatydama „Nemunaičius“, Ligita Gediminienė sakė, kad ansamblio kelias buvo lyg upė – kintantis, besiliejantis, nuolat ieškantis naujų krantų. Bėgant metams keitėsi vadovai, žmonės ir net pavadinimas. Tačiau visa ši kaita tik stiprino bendrystę. Šiandien ansambliečiai kūrybingi, susitelkę. Kiekviena daina – tarsi kelionė, o kiekvienas koncertas – dovana bendruomenei. Tokia simboline dovana ir viso finalinio „Vilties paukštės“ konkurso apibendrinimu tapo ir „Nemunaičių“ atlikta daina, kurią dainavo visa salė: „Paimkim Lietuvą visi ant rankų, / Priglauskim Lietuvą kaip kūdikį brangų, / Nuneškim Lietuvą į laimės šalį, / Nėra klastos tenai, nėra ten melo.“ Na, o kad tikrai visi pasijustume vieningi ir už savo kraštą atsakingi, jungtiniu choru tapę visi „Vilties paukštės“ dalyviai ir žiūrovai atsistoję sudainavo Giminių dainą.
„Vilties paukštės 2025“ finalas užsiveria, bet širdyje lieka didžiausia dovana – bendrystė. Ačiū visiems, kurie kūrėme šią kelionę kartu. Tegul viltis ir toliau sklando virš mūsų visų“ – po įrašu, kuriuo socialiniuose tinkluose pasidalijo Prienų r. asmenų su negalia draugija, tikrai pasirašytų visi šiame renginyje dalyvavę muzikos ir dainos mėgėjai.
Aldona Milieškienė