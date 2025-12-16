Prienų socialinių paslaugų centre – jauki Advento popietė

Prienų socialinių paslaugų centre surengta šilta Advento popietė subūrė Centro bendruomenę, senjorus, asmenis su negalia, jų artimuosius ir svečius. Kartu dalyvavo Savivaldybės meras, vicemerai, Socialinės paramos skyriaus vedėja, Prienų parapijos klebonas ir sesuo vienuolė. Tai buvo laikas, kai visi sustojome akimirkai pabūti drauge ir pasidalinti šviesa.
Popietę pradėjo keturių Advento žvakių uždegimo ceremonija, simboliškai priminusi svarbiausias šio laikotarpio vertybes – dėkingumą, gerumą, bendrystę ir tikėjimą. Kiekviena žvakė suteikė šventei ypatingos šilumos ir prasmės.
Vėliau visi dalyviai pasidalino kalėdaičiu – bendrystės, susitaikymo ir tarpusavio supratimo ženklu. Klebono ir sesers vienuolės giesmės pripildė erdvę ramybės, o Centro senjorų skaitomi eilėraščiai priminė, kad šviesa pirmiausia gimsta žmogaus širdyje.
Popietės pabaigoje Centrui buvo įteiktas ypatingas simbolis – rankų darbo angelas, sukurtas darbuotojos Aušros Gaidienės. Ši dovana skirta saugoti Centro bendruomenę ir priminti, kad šventinė šviesa gyvena žmonių gerume ir tarpusavio palaikyme.
Ši Advento popietė dar kartą parodė, kad Prienų socialinių paslaugų centras yra ne tik paslaugas teikianti įstaiga, bet ir vieta, kurioje žmonės jaučiasi svarbūs, išgirsti ir laukiami. Būtent čia gimsta bendrystė, kuri išlieka ir užgesus šventinėms žvakėms.
Prienų socialinių paslaugų centro informacija
-
Durys – per 3 dienas! „žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-