Prienų socialinių paslaugų centre – jauki Advento popietė

16 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų socialinių paslaugų centre surengta šilta Advento popietė subūrė Centro bendruomenę, senjorus, asmenis su negalia, jų artimuosius ir svečius. Kartu dalyvavo Savivaldybės meras, vicemerai, Socialinės paramos skyriaus vedėja, Prienų parapijos klebonas ir sesuo vienuolė. Tai buvo laikas, kai visi sustojome akimirkai pabūti drauge ir pasidalinti šviesa.
Popietę pradėjo keturių Advento žvakių uždegimo ceremonija, simboliškai priminusi svarbiausias šio laikotarpio vertybes – dėkingumą, gerumą, bendrystę ir tikėjimą. Kiekviena žvakė suteikė šventei ypatingos šilumos ir prasmės.
Vėliau visi dalyviai pasidalino kalėdaičiu – bendrystės, susitaikymo ir tarpusavio supratimo ženklu. Klebono ir sesers vienuolės giesmės pripildė erdvę ramybės, o Centro senjorų skaitomi eilėraščiai priminė, kad šviesa pirmiausia gimsta žmogaus širdyje.
Popietės pabaigoje Centrui buvo įteiktas ypatingas simbolis – rankų darbo angelas, sukurtas darbuotojos Aušros Gaidienės. Ši dovana skirta saugoti Centro bendruomenę ir priminti, kad šventinė šviesa gyvena žmonių gerume ir tarpusavio palaikyme.
Ši Advento popietė dar kartą parodė, kad Prienų socialinių paslaugų centras yra ne tik paslaugas teikianti įstaiga, bet ir vieta, kurioje žmonės jaučiasi svarbūs, išgirsti ir laukiami. Būtent čia gimsta bendrystė, kuri išlieka ir užgesus šventinėms žvakėms.
Prienų socialinių paslaugų centro informacija

Rubrikoje Bendruomenės. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *