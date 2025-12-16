Padėkojo verslo bendruomenei už Prienus puošiančius darbus ir gražią bendrystę

Gruodžio 11 dieną, kaip ir kasmet, Prienų rajono savivaldybė krašto verslininkus sukvietė į padėkos vakarą. Jame pasidalinta šių metų patirtimis, prisiminti svarbiausi įvykiai, padėkota verslo bendruomenei už indėlį į bendrą Savivaldybės aruodą, Prienų krašto garsinimą išskirtinėmis veiklomis, prekėmis bei paslaugomis, apdovanoti konkurso „Sukurta Prienų krašte“ nugalėtojai.
Šventės globėjas meras Alvydas Vaicekauskas padėkojo verslininkams už tai, kad tiki Prienų kraštu, jo perspektyva, šiame mieste realizuoja savo idėjas ir iniciatyvas bei mokesčiais prisideda prie Savivaldybės biudžeto surinkimo. „Visus sumanymus galime įgyvendinti kartu su jumis“, – ragindamas verslo atstovus bendradarbiauti, kvietė meras. Savo ruožtu Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius pasidžiaugė tuo, kad 2014 metais Prienuose įsteigta verslo atstovybė veikia iki šiol, joje yra 24 nariai. Prieš renginį Kauno PPAR prezidentas Z.Dargevičius ir meras A. Vaicekauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatyta tęsti bendras veiklas. Verslo bendruomenės atstovus pasveikino ir Prienų atstovybės vadovas Vytautas Račickas. Į šventinį renginį atvykusi LR Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Jūratė Zailskienė padėkojo verslo bendruomenei už tvirtybę, gebėjimą dalintis, palaikyti vieniems kitus ir tokiu būdu prisidėti prie stipresnės valstybės kūrimo.
Skatinant aukštos kokybės, inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimą, Kauno PPAR ir Prienų rajono savivaldybė kasmet organizuoja konkursą „Sukurta Prienų krašte“. 2025-ieji kai kurioms Prienų krašte veikiančioms verslo įmonėms buvo itin sėkmingi, jų gaminama produkcija buvo įvertinta medaliais parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“, sulaukė vartotojų pripažinimo. Šių įmonių įdirbis ir pasiekimai buvo pagerbti ir konkurse „Sukurta Prienų krašte“.
Įmonių, kuriose dirba iki 20-ties darbuotojų, kategorijoje konkurso nugalėtoja pripažinta uždaroji akcinė bendrovė „EVIJA & Partner“, iš mero rankų apdovanojimą – mūsų krašto kalvio Martyno Breikšto iškaldintą „Aitvarą“– priėmė įmonės direktorius Mantas Adomaitis. Įmonei, gaminančiai natūralios sudėties kosmetiką, pripažinimą pelnė sukurtas kreminis šilkas „EVIJA Greipfrutas“, skirtas visų tipų odai. M.Adomaitis sakė, kad šis įvertinimas mažai įmonei yra labai svarbus, jis skatina kurti ir judėti į priekį.
Įmonių, kuriose dirba daugiau nei 20 darbuotojų, kategorijoje konkurso nugalėtoja paskelbta akcinė bendrovė „Išlaužo žuvis“, apdovanojimas įteiktas jos direktoriui Dariui Svirskiui. Įmonė įvertinta už gaminamą pikantišką delikatesą – šaltai rūkytą karpio ir
plačiakakčio dešrą. Šiam gaminiui paruošti naudojama tik ūkio tvenkiniuose išauginta šviežia žuvis, gaminama rankomis. Direktorius patvirtino, kad šis produktas pasižymi išskirtinės kokybės ir sveikatai palankiomis savybėmis. Mūsų krašto gyventojai bendrovės produkcijos gali įsigyti Išlauže veikiančioje firminėje parduotuvėje.
Šiais metais konkurso vertinimo komisija išskyrė dar vieną Prienuose veikiantį verslą, kuris daugiau nei dvidešimt metų kuria skonius ir yra visoje Lietuvoje žinomas kaip Prienų čeburekinė. Komisija vienbalsiai nutarė skirti „Širdžių nominaciją“ Albinos Tankevičienės individualiai įmonei už gaminio atpažįstamumą ir vartotojų simpatiją.
Konkurse „Sukurta Prienų krašte“ dalyvavo ir kiti inovatyvūs, išsiskiriantys, konkurencingi gamintojai bei kūrėjai. Meras įteikė padėkas UAB „WILARA“ direktoriui Gediminui Olsevičiui – už gaminamą žvakių liejyklę „10x MAXI Klasika“; UAB „Lietuviškas midus“ direktoriui Vilmantui Paltanavičiui – už gaminamą gėrimą skardinėje „NAMIDUS“, VšĮ „Ante diem“ direktorei Oksanai Lukšienei – už teikiamas ambulatorinės slaugos paslaugas pacientų namuose.
Savivaldybė taip pat įsteigė specialias nominacijas verslininkams už bendradarbiavimą ir partnerystę, drąsą investuoti, išlaikant kokybę bei stabilumą, auginant krašto patrauklumą ir kuriant aplinką, kurioje gera gyventi ir dirbti. Nominaciją „Verslo vizija ir kūrybiška
plėtra“ meras įteikė įmonės „Saulėta“ direktorei Augustei Pociūtei-Žičkienei. Žinomas restoranas „Sodas“ duris atvėrė 2018 metais, o šiemet senosiose lentpjūvės patalpose buvo atidaryta nauja erdvė su terasa bei įspūdingu vaizdu į Nemuną.
Nominacija „Metų stabilaus augimo įmonė“ skirta UAB „Fasida“ už atsakingą darbą, patikimumą ir nuoseklų augimą, prisidedant prie daugelio svarbių Prienų rajono projektų įgyvendinimo. Apdovanojimą atsiėmė daugiau nei dešimtmetį Prienų krašte veikiančios statybų įmonės direktorius Dainius Šklėrius, kuris nedaugžodžiavo, už jį kalba įmonės darbai, tapę patikimumo ir profesionalumo sinonimu.
Padėkos vakaro nuotaiką kūrė baleto šokėjos Audronė Stelionė ir Agnė Steponkevičiūtė,
instrumentinė grupė „Subtilus“ su vokaliste Valeriya.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos