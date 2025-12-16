Ačiū, kad buvote kartu!

16 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gruodžio 6 dieną Birštono Rotary klubas džiaugėsi galėdamas dalyvauti Birštono Kalėdų eglės įžiebimo šventėje ir kartu su bendruomene rinkti paramą tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Dėkojame kiekvienam, kuris tą vakarą sustojo prie mūsų palapinės, pasivaišino rotariečių gamintomis vaišėmis, karšta arbata ir prisidėjo prie kilnaus tikslo.
Kartu surinkome lėšų, kurios bus skirtos Birštono žmonių su negalia bendruomenei. Už aukas bus nupirktas mobilus masažo stalas. Jis suteiks galimybę teikti masažo paslaugas žmonėms, kurie dėl sveikatos ar judėjimo sunkumų negali išeiti iš namų. Tai – svarbus žingsnis gerinant jų savijautą ir kasdienybę.
Dėkojame Birštono gyventojams ir svečiams už jautrumą, vienybę ir nuoširdžią paramą. Ypatinga padėka Birštono Rotary klubo broliams ir sesėms už atsidavimą ir nuoširdžią pagalbą. Kartu kuriame viltį ir tikrą bendruomenės dvasią!
Ačiū, kad buvote kartu.
Edvardas Citvaras
Birštono Rotary klubo prezidentas

Rubrikoje „Birštono versmės“. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *