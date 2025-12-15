Surengė koncertą Balbieriškio bažnyčioje

15 gruodžio, 2025

Prasidėjus antrajam Advento sekmadieniui, Birštono meno mokyklos sakralinis saksofonininkų ansamblis dovanojo savo muziką Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios parapijiečiams.
Nuostabioje bažnyčioje saksofonu atliekamos sakralinės melodijos palietė kiekvieną, kvietė nurimti, sustoti bei įsiklausyti į save. Už suteiktą galimybę dalintis muzika nuoširdžiai dėkojame klebonui Ryčiui Baltrušaičiui, jaunuosius muzikantus įkvepiančiam mokytojui Mindaugui Bivainiui ir renginį vedusiai Daliai Laimutei Jegelevičienei. Koncertą surengė talentingi mokiniai Matas Šyvokas, Adomas Stapčinskas, Judita Bunevičiūtė, Nojus Sargevičius bei jiems akompanavęs Rokas Zdanavičius, ačiū jiems.
Švelni muzika neabejotinai pripildo sielas gėrio ir vidinės ramybės, kurios linkime visiems šį jaukų adventinį laikotarpį.
Birštono meno mokyklos informacija
Įamžintos akimirkos – Arno Mecelio.

