Savaitės trumpiukų kaleidoskopas

[Ukrainos] Krymas yra labai gražus. Jo krantus iš keturių pusių skalauja vandenynas, – regis, tai viskas, ką turėtume žinoti apie JAV prezidento Donaldo Trumpo geografijos ir pagrindinių jos sąvokų žinojimą. Viena vertus, nieko keista – kuo tik jo galvoje ar tik ant liežuvio buvo Armėnija (bent dukart – „Albanija“), kurią jis esą sutaikė su Azerbaidžanu (tiksliau – Aberbaidžanu)…
Kita vertus, po šios savaitės D. Trumpo prasižiojimų kyla nebent didžiulis apmaudas, kad įtakingiausios pasaulio demokratijos lyderis – elementarus nevėkšla. Vaidinantis pasaulio lygio diplomatą, nors neturi tam reikalingų žinių ar gebėjimų.
D.Trumpas geografijos tema nusišneka daug dažniau nei „senelis“ Joe Bidenas. Galbūt dėl to, kad D. Trumpo pirmtakas itin kliovėsi savo štabo pagamintais paruoštukais, gi dabartinis JAV lyderis pasitiki savo ekspromtu.
Tiesa, dar iš naujausių trumpiukų – „Ukraina nebėra demokratija“. D.Trumpas, be abejo, labai gerai žino, kas yra demokratija. Ar tikrai? O gal tik retransliuoja tą miglą, kurią jam į ausį pučia Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas sugedusiu telefonu per specialiuosius JAV prezidento pasiuntinius – Steveną Wittkoffą ir žentą Jaredą Kushnerį? Mat, jeigu D. Trumpo suvokimas apie demokratiją būtų gilesnis, antru žingsniu po teiginio jis bent jau mėgintų įsivaizduoti, ką reiškia keliasdešimties milijonų gyventojų dydžio šalyje surengti prezidento ar parlamento rinkimų kampaniją. Ištisas 90 dienų krentant rusų bomboms bei sprogstant raketoms. „Politico“ žurnalistė, kuriai JAV prezidentas davė interviu šią savaitę, taip nė nemėgino „įjungti“ pašnekovo asociatyvios fantazijos. Paskutiniu metu D.Trumpo interviuotojai elgiasi vis dažniau. Spėju priežastį – nenori eilinio ekskurso apie tai, kad jeigu D.Trumpas būtų prezidentu 2022 m., joks karas nebūtų prasidėjęs.
Dar D. Trumpas galėtų pareikalauti, kad Volodymyras Zelenskis užtikrintų, kad prieš rinkimus būtų patikslinti bei patvirtinti Ukrainos rinkėjų – kariškių, specialiųjų tarnybų pareigūnų – sąrašai. Rusijos FSB galėtų imtis darbo.
O gal elementariausia priežastis yra ta, kad V. Putinas prieš kelias savaites pareiškė su V.Zelenskiu neketinąs pasirašyti jokių dokumentų. Ir ciūciumi virtęs galingiausios pasaulio šalies lyderis ima kalbėti apie demokratiją Ukrainoje. Nes V.Putino demokratija jam tinka. Nes Rusija, D. Trumpo akimis, ir yra tobula demokratija. V. Putinas kažką užsiminė ir apie tokio noro priežastis, tačiau greičiausiai jis tebesitiki, kad ukrainiečiai V.Zelenskį per rinkimus „pravers“, ir Rusija šioje šalyje pagaliau turės sau lojalų režimą.
Grįžus prie trumpiukų… JAV prezidentas dar pasigyrė, kad nuo savo kadencijos pradžios (š.m. sausio 20 d.) Ukrainai neskyrė „nė cento“. Priešingai, nei tai darė jo pirmtakas Baltuosiuose rūmuose – demokratas J. Bidenas. Įdomu tai, kad vos prieš dieną ligi šio trumpiuko JAV Kongreso Senatas bei Atstovų rūmai po kelias savaites trukusių derybų patvirtino šalies biudžetą 2026 finansiniams metams bei rekordinius 901 mlrd. JAV dolerių asignavimus JAV saugumui – 8 mlrd. didesnius, nei prašė administracija. Tarp eilučių ten galima rasti 400 mln., skirtų pagalbai Ukrainai.
Ši suma yra nepalyginamai mažesnė, kuri buvo skiriama ankstesniais metais, tačiau su trumpiuku „nė cento“ sunkiai sutampa. Mat švaistytis su Kongreso patvirtintų eilučių turiniu kitoms reikmėms – gana sudėtinga pagal JAV įstatymus.
Kitaip tariant, vis labiau ryškėja D. Trumpo noras užbaigti Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą kuo greičiau. Net jei jo norima greita pabaiga reikštų Ukrainos kapituliaciją, kurios ši šalis niekaip nenusipelnė. JAV prezidentui atrodo, kad vien jau šios šalies nepriklausomybės išsaugojimas ir formalus fiksavimas yra pakankama V. Putino nuolaida esamomis aplinkybėmis.
O tuo pat metu Tailando ir Kambodžos pasienyje šią savaitę – vėl kariniai susirėmimai, kurių metu žuvo ne tik kariškiai, bet ir civiliai. Tai vienas iš aštuonių ar devynių karinių konfliktų, kuriuos D. Trumpas gyrėsi užbaigęs.
Pasirodo, ne taip paprasta, kada svarbi tik taikdariškų pastangų statistika, o ne susitarimų tvarkumas. Su kiekviename posūkyje maustančiu patyrusiu FSB vilku V. Putinu tuščiagarbiam narcizui Vašingtone – beveik be šansų.
Rytas Staselis