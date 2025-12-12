Vienišo asmens išmoką šiemet gauna 237 tūkstančiai žmonių

Visiems Lietuvoje gyvenantiems vienišiems žmonėms, sukakusiems senatvės pensijos amžių ir vienišiems pilnamečiams asmenims su negalia, priklauso vienišo asmens išmoka. Ją šiemet gauna apie 237 tūkst. žmonių. Vienišo asmens išmokai gauti nereikia teikti prašymo – ji skiriama automatiškai remiantis Gyventojų registre esančiais duomenimis apie asmenų šeiminę padėtį.
Vienišo asmens išmoka yra papildoma paspirtis vienišiems žmonėms. Šiemet ji siekė 42,29 euro ir per metus žmogaus pajamas padidino 507 eurais.
Šios išmokos dydis susietas su socialinio draudimo našlių pensijos baziniu dydžiu. Taip užtikrinamos vienodos socialinės garantijos dėl asmenų vienišumo. Išmokos didėja pagal darbo užmokesčio fondo augimo tempą šalyje.
Kam priklauso vienišo asmens išmoka? Ji skiriama pensinio amžiaus žmonėms bei pilnamečiams arba emancipuotiems nepilnamečiams asmenims su negalia, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. darbingumo lygis; iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I, II ar III grupės invalidais), jeigu jie:
. gyvena Lietuvoje ir
. yra vieniši (Lietuvoje ar užsienio valstybėje nėra sudarę santuokos arba santuokos yra pasibaigusios) arba našliai, neturintys teisės gauti našlių pensijos ar išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju, išskyrus atvejus, kai gaunama našlystės išmoka yra mažesnė už vienišo asmens išmoką.
Kaip skiriama? Visiems asmenims, kuriems vienišo asmens išmoka priklauso, „Sodra“ ją skiria automatiškai, be atskiro prašymo. Vienišo asmens išmoka skiriama nuo dienos, kurią asmuo atitinka sąlygas išmokai gauti.
Ar skiriama gaunantiems našlių pensiją? Asmeniui, kuriam paskirtos socialinio draudimo našlių pensijos, valstybinės našlių pensijos ar gaunamos iš užsienio valstybės periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju dydis ar šių išmokų dydžių suma yra mažesnė už vienišo asmens išmokos dydį, vienišo asmens išmoka bus skiriama tik jam atsisakius jo gaunamos išmokos dėl našlystės.
Kaip pristatoma? Vienišo asmens išmoka mokama kiekvieną mėnesį. Ji pristatoma tokiu pat būdu kaip pensija – į banko sąskaitą, į namus arba atsiėmimui Lietuvos pašto skyriuose.
Išmokos mokėjimas yra nutraukiamas tuomet, jei žmogus išvyksta iš Lietuvos arba sudaro santuoką.
SVARBU. Nei vienišo asmens išmoka, nei našlių pensija neturi įtakos kitoms žmogui pagal kitus įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ar kompensacijoms, skiriamai piniginei socialinei paramai ar apmokėjimui už socialines paslaugas.
