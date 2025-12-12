Stogastulpiai atnaujinami Prienuose

12 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Ketvirtį amžiaus Vilniaus Santaros klinikas puošę Lietuvos karaliaus Mindaugo ir LDK Vytauto Didžiojo stogastulpiai praėjusią savaitę atkeliavo į Prienų amatų centrą „Meninė drožyba“. Neilgam. Paremontuoti, nuprausti, atjaunėję pavasarį grįš atgal. Tik bus pastatytas naujoje vietoje prie naujojo Santaros klinikų korpuso.
Šešiolikos metrų aukščio ąžuolinio Karaliaus Mindaugo stogastulpio autorius – druskininkietis Antanas Česnulis. Prie trylikos metrų aukščio Vytauto Didžiojo skulptūros plušėjo prieniškis Algimantas Sakalauskas su Arūnu Venslavičiumi, Kęstučiu Grigoniu, Jonu Černevičiumi, Aidu Andriekumi. Prisijungus Algimanto sūnui Vyteniui, šiuos stogastulpius vyrai ir restauruos. Bus atnaujinti ir metaliniai stogeliai.
Onutė Valkauskienė
Nuotrauka autorės

