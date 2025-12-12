Saugios šventės

Šventiniu periodu būkime atsakingi degindami žvakes, puošdami namus elektrinėmis girliandomis, naudodami pirotechniką.
Žvakėms svarbu parinkti tinkamą vietą – kad degančios žvakės niekam nekliudytų, kad prie jų neprieitų mažyliai ir naminiai gyvūnai. Nepatariama statyti žvakių ant palangės prie užuolaidų, nes skersvėjis gali įpūsti liepsną, o prie degančios žvakės prisilietusi besiplaikstanti užuolaida tikrai užsidegs. Jei degančiomis žvakėmis puošiamas šventinis stalas, reikėtų pasirūpinti, kad per jas nebūtų ko nors siekiama – gali užsidegti prie stalo sėdinčiųjų rūbai ar plaukai. Svarbiausia – nepalikti degančios žvakės be priežiūros, o išeinant iš kambario ją užgesinti.
Elektrinių lempučių girliandos turi būti tvarkingos. Nepalikite be priežiūros įjungtų girliandų, jei jos įrengtos ant lengvai užsidegančių medžiagų (užuolaidos, minkšti baldai, kalėdinės eglutės ir t.t.).
Na, ir žinoma, kokios šventės be fejerverkų.
Naudojama pirotechnika kelia realų pavojų sužeisti save ir aplinkinius, kelia pavojų turtui, kelia didžiulį stresą gyvūnams, teršia aplinką ir, be viso to, pirotechnika yra brangi. Na, jeigu jau pirotechninių gaminių naudojimo suteikiamas džiaugsmas nusveria Jums aukščiau išvardintus neigiamus faktorius ir nusprendėte vis tik ją naudoti, atminkite keletą svarbių patarimų:
Pirotechnika nėra žaislai – tai didelio pavojaus gaminiai, todėl negalima leisti ja naudotis vaikams, draudžiama parduoti ir naudoti pirotechnikos priemones asmenims iki 14 metų, o tam tikrų kategorijų fejerverkus draudžiama parduoti asmenims, neturintiems 18 metų;
Pirotechnikos neleiskite naudoti asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų medžiagų;
Labai svarbu naudoti pirotechnikos priemones tik griežtai laikantis gamintojo instrukcijų, todėl, prieš naudojant fejerverkus, būtina išsiaiškinti, kaip tai daryti saugiai (instrukcijos yra ant pakuočių);
Fejerverkai gali sužaloti žmones, gyvūnus, uždegti pastatus, transporto priemones, augalus ir kt., todėl juos naudoti reikėtų toliau nuo pastatų, medžių, automobilių ir tų vietų, kur susirenka žmonių Įvertinkite vėjo stiprumą ir kryptį pasirenkant saugią vietą fejerverkų naudojimui;
Nesuveikusių pirotechnikos priemonių negalima bandyti uždegti pakartotinai, prie jų nereikėtų artintis dar kurį laiką, nebandykite jų ardyti ;
Panaudojus pirotechninius gaminius jokiu būdu jų likusių dalių iš karto nemeskite į atliekų konteinerius, neneškite į patalpas. Dažnais atvejais praėjus net kelioms valandoms po panaudojimo pirotechnikos baterijų dėžės savaime užsidega. Po panaudojimo rekomenduojama pirotechnikos gaminius nors trumpam panardinti į vandenį.
Gražaus, jaukaus ir saugaus šventinio laikotarpio.
PAGD prie VRM Kauno PGV Prienų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
-
Durys – per 3 dienas! „žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-