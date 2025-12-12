Saugios šventės

Šventiniu periodu būkime atsakingi degindami žvakes, puošdami namus elektrinėmis girliandomis, naudodami pirotechniką.
Žvakėms svarbu parinkti tinkamą vietą – kad degančios žvakės niekam nekliudytų, kad prie jų neprieitų mažyliai ir naminiai gyvūnai. Nepatariama statyti žvakių ant palangės prie užuolaidų, nes skersvėjis gali įpūsti liepsną, o prie degančios žvakės prisilietusi besiplaikstanti užuolaida tikrai užsidegs. Jei degančiomis žvakėmis puošiamas šventinis stalas, reikėtų pasirūpinti, kad per jas nebūtų ko nors siekiama – gali užsidegti prie stalo sėdinčiųjų rūbai ar plaukai. Svarbiausia – nepalikti degančios žvakės be priežiūros, o išeinant iš kambario ją užgesinti.
Elektrinių lempučių girliandos turi būti tvarkingos. Nepalikite be priežiūros įjungtų girliandų, jei jos įrengtos ant lengvai užsidegančių medžiagų (užuolaidos, minkšti baldai, kalėdinės eglutės ir t.t.).
Na, ir žinoma, kokios šventės be fejerverkų.
Naudojama pirotechnika kelia realų pavojų sužeisti save ir aplinkinius, kelia pavojų turtui, kelia didžiulį stresą gyvūnams, teršia aplinką ir, be viso to, pirotechnika yra brangi. Na, jeigu jau pirotechninių gaminių naudojimo suteikiamas džiaugsmas nusveria Jums aukščiau išvardintus neigiamus faktorius ir nusprendėte vis tik ją naudoti, atminkite keletą svarbių patarimų:
Pirotechnika nėra žaislai – tai didelio pavojaus gaminiai, todėl negalima leisti ja naudotis vaikams, draudžiama parduoti ir naudoti pirotechnikos priemones asmenims iki 14 metų, o tam tikrų kategorijų fejerverkus draudžiama parduoti asmenims, neturintiems 18 metų;
Pirotechnikos neleiskite naudoti asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų medžiagų;
Labai svarbu naudoti pirotechnikos priemones tik griežtai laikantis gamintojo instrukcijų, todėl, prieš naudojant fejerverkus, būtina išsiaiškinti, kaip tai daryti saugiai (instrukcijos yra ant pakuočių);
Fejerverkai gali sužaloti žmones, gyvūnus, uždegti pastatus, transporto priemones, augalus ir kt., todėl juos naudoti reikėtų toliau nuo pastatų, medžių, automobilių ir tų vietų, kur susirenka žmonių Įvertinkite vėjo stiprumą ir kryptį pasirenkant saugią vietą fejerverkų naudojimui;
Nesuveikusių pirotechnikos priemonių negalima bandyti uždegti pakartotinai, prie jų nereikėtų artintis dar kurį laiką, nebandykite jų ardyti ;
Panaudojus pirotechninius gaminius jokiu būdu jų likusių dalių iš karto nemeskite į atliekų konteinerius, neneškite į patalpas. Dažnais atvejais praėjus net kelioms valandoms po panaudojimo pirotechnikos baterijų dėžės savaime užsidega. Po panaudojimo rekomenduojama pirotechnikos gaminius nors trumpam panardinti į vandenį.
Gražaus, jaukaus ir saugaus šventinio laikotarpio.
PAGD prie VRM Kauno PGV Prienų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

