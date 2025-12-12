Ramybės taku į Kalėdų šviesą

Adventas – vienas prasmingiausių metų laikotarpių, kuris veda į Kalėdų šventę. Tai laikas, kai žmonės kviečiami bent trumpam stabtelėti kasdienybės šurmulyje, paieškoti dvasinės ramybės ir šviesos. Nors šiuolaikinis gyvenimo tempas keičia šio laikotarpio tradicijas, Advento prasmė išlieka nepakitusi – pasiruošti Kristaus gimimo šventei ne tik išoriškai, bet ir viduje.
Tyliai skambant muzikai ir degant dviems Advento žvakėms į Šilavoto laisvalaikio salę rinkosi popietės „Ramybės taku į Kalėdų šviesą“ dalyviai, nusiteikę nors trumpam stabtelti ir praleisti šią popietę kartu.
Laisvalaikio salėje eksponuojamą Stanislavos Marčiukaitienės kryželiu siuvinėtų paveikslų parodą „Atgaiva gamtoje“ pristatė Ineta Marčiukaitytė. Šilti ir jautrūs Inetos prisiminimai apie Anapilin iškeliavusią mamą atskleidė meilės gimtajai kalbai, šeimai ir tradicinėms vertybėms svarbą bei norą visa tai perduoti ateities kartoms.
„Gerieji jūsų darbai bus užmiršti rytoj. Vis dėlto darykite gerus darbus“ (Motina Teresė). Apie katalikiškos labdaros organizacijos Caritas savanorių veiklą, kuri pagrįsta gerais darbais bei parama ir pagalba tiems, kuriems labiausiai to reikia, kalbėjo Šilavoto Carito narė Rūta Galinytė.
Advento laikotarpis – ramybės ir susikaupimo metas. Būtent per Adventą turime kiekvienas galimybę išgryninti savo mintis ir tikėjimą, pamąstyti, ką turėčiau keisti savo kasdienybėje, kad būčiau geresnis. Artėjančių švenčių laukimu su popietės dalyviais mielai dalinosi gerb. kun. Vaidotas Labašauskas ir vienuolė sesuo Gertrūda. Jų išsakytos prasmingos mintys, sugiedotos giesmės kvietė ne tik mąstyti, bet ir širdimi patirti tikėjimą bei ramybę. Artėjančių švenčių proga popietės dalyvius sveikino Prienų Just. Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė. Nuoširdžiai dėkojame visiems, buvusiems kartu, ir linkime tikros ramybės, kuri gimsta iš paprastumo, maldos, meilės artimui ir dėkingumo.
Saulė Blėdienė
Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė

