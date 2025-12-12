Kauno regiono savivaldybės kurs bendrą turizmo maršrutą

Pirmadienį Kėdainiuose vykusiame Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje Prienų, Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos ir Raseinių rajonų, Birštono ir Kauno miestų savivaldybių merai pasirašė jungtinės veiklos sutartį dėl bendro turizmo maršruto kūrimo, turizmo informacijos centro funkcijų vykdymo Kauno regione.
Pasirašius sutartį atsivers galimybės gauti Europos Sąjungos finansavimą, bus tiksliau planuojamos paslaugos, gerinamas turizmo infrastruktūros prieinamumas ir didinamas regiono patrauklumas.
Pagal pasirašytą sutartį iki 2029 metų suplanuota įgyvendinti reikšmingus projektus: sukurti bendrą turizmo maršrutą, jungiantį Kauno regiono gamtos ir kultūros objektus; parengti šio maršruto komunikacijos planą; įsteigti turizmo informacijos centro padalinį Zapyškyje ir „Turizmo vartus“ Raseiniuose.
Posėdyje taip pat aptartos svarbiausios regiono aktualijos – pasirengimas naujam ES investicijų laikotarpiui po 2027 m., demografinės tendencijos ir jų poveikis regiono plėtrai, sveikatos stiprinimo iniciatyvos bei regiono plėtros plano įgyvendinimo eiga.
Pristatytas ir naujas Kauno regiono nemokamų sporto ir laisvalaikio erdvių žemėlapis, kuriame pažymėtos ir Prienų rajone įkurtos erdvės.
Parengta pagal Prienų ir Kauno rajonų savivaldybių informacijas
