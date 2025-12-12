Jaukumu alsuojantis savanorių ir geradarių padėkos vakaras

Minint Tarptautinę savanorių dieną, Prienų Carito vadovė Kristina Žuklienė ir „Gilės sodo“ vadovė bei Prienų Carito savanorė Irma Urbonaitė visus bendruomenės narius pakvietė į jaukumu alsuojantį padėkos vakarą. Renginys pradėtas šv. Mišiomis, kuriose padėkota Viešpačiui už žmones, už jų atviras širdis jungtis į savanorystės tarnystę.
Po šv. Mišių susirinkus į naujai atidarytą Carito pagalbos centrą, buvo giedamos giesmės. Prienų Carito vadovė Kristina, „Gilės sodo“ vadovė Irma bei Prienų parapijos klebonas dekanas Vaidotas Labašauskas dėkojo kiekvienam už atvertas širdis kitiems, už prisidėjimą savanoriaujant: verdant karštas sriubas, kviečiant bendruomenės narius pavalgyti bei sušilti nuoširdaus pokalbio metu, padedant įrengti naujas pagalbos centro patalpas, visuomet atsiliepiant į pagalbos prašymus. Kiekvienam, prisidedančiam prie bendro gėrio teikimo Carite besilankantiems žmonėms, buvo įteiktos atminimo dovanos, kurias sukūrė kraštietis dailininkas, Šilavoto Carito savanoris Petras Lincevičius.
Vakaras buvo kupinas gražiausių žodžių ir padėkų vieni kitiems, bendrystės, jaukumo, tikrumo.
Kaip atminimo dovanoje parašyta: „Bitė yra mažutė tarp sparnuočių, bet ji surenka patį saldžiausią derlių“ (Sir 11,3), taip ir mūsų savanoriai tarsi bitutės skuba prie mūsų mažutėlių.
Parengta pagal Prienų parapijos Carito informaciją
Gruodžio 23 d. (antradienį) 12 val. prie bendro šv.Kūčių stalo Parapijos namuose kviečiami visi vieniši, stokojantys, atskirtį patiriantys prieniečiai ir rajono gyventojai. Tegul šventės nebūna vienišos!