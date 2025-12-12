Įspūdingas regiono krepšininkų derbis

Į Prienų sporto areną gausiai susirinkę sirgaliai su įdomumu stebėjo kaimyninių miestų komandų – Prienų „Tikodentos“ ir Birštono „Milastos“ – krepšininkų dvikovą, kurią 77:95 (14:31, 29:19, 22:21, 30:6) laimėjo birštoniečiai.
Rungtynes kur kas sėkmingiau pradėjo aikštės šeimininkai – „Tikodenta“ nuo pirmųjų minučių demonstravo agresyvią gynybą ir išnaudojo kiekvieną svečių klaidą. Pirmasis kėlinys tapo tikru prieniškių šou – jie pelnė net 31 tašką, o varžovams leido įmesti tik 14, taip susikraudami solidžią persvarą.
Vis dėlto nuo antrojo ketvirčio vaizdas ėmė keistis. Birštono ekipa pradėjo žaisti kantriau, pagerino kamuolio judėjimą ir pamažu ėmė mažinti atsilikimą. Arno Tilindės ir Aido Kavaliausko vedama „Milasta“ iki didžiosios pertraukos sumažino skirtumą iki vienženklio, o po trečiojo kėlinio vis dar kvėpavo varžovams į nugarą.
Lemiamame ketvirtyje prieniškių puolimas visiškai sustojo. „Milasta“ įjungė aukščiausią pavarą gynyboje ir leido „Tikodentai“ pelnyti vos 6 taškus per 10 minučių, pati surinkdama net 30. Rungtynių pabaigoje svečiai atrodė visiškai dominuojantys, o tribūnose tvyrojusi įtampa virto džiaugsmu Birštono sirgaliams – „Milasta“ pasiekė įspūdingą pergalę, kurią sunku būtų nuspėti po pirmojo kėlinio.
Pergalę svečiams atnešė puikus Arno Tilindės (22 tšk., 7 atk. kam.) pasirodymas. Rezultatyviai jam talkino Matas Zutkis (19 tšk., 9/14 metimai iš žaidimo) ir Aidas Kavaliauskas (18 tšk., 5 atk. kam., 6 rez. perd.), o komandos lyderiai užbaigė rungtynes demonstruodami brandų žaidimą lemiamu metu. „Milasta“ taip pat dominavo baudos aikštelėje – pelnė net 48 taškus iš po krepšio (Prienai – 28) bei užfiksavo aiškų pranašumą greitose atakose (13:2).
Prieniškių gretose labiausiai išsiskyrė Modestas Žaunieriūnas (18 tšk.) ir Ignas Dirda (16 tšk.), tačiau „Tikodenta“ antrąją rungtynių pusę pradėjo strigti puolime.
Ši pergalė Birštono komandai – viena įspūdingiausių sezone, parodžiusi charakterį ir gebėjimą atsigauti iš itin sunkios situacijos. Tuo tarpu „Tikodenta“ šias rungtynes norės greitai pamiršti – kontrolė buvo jų rankose iki pat ketvirtojo kėlinio vidurio, tačiau vėliau puolimas sustojo, o gynyba subyrėjo.
Gruodžio 9 dieną Birštono „Milasta“ namuose 92:86 (19:26, 23:15, 26:17, 24:28) įveikė svečius iš Vilniaus „Ryto-MRU“.
