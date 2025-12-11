Lašiša: ką verta žinoti?

Apie lašišas sklando įvairių legendų. Kas yra tiesa, o kas mitas?
Lašišos vertė
Tai –labai maistinga, daug baltymų turinti žuvis, vertinama dėl didelio kiekio vitaminų A, D, B12, mineralų: kalio, jodo, geležies, fosforo, magnio, seleno, o ypač dėl Omega-3 riebalų rūgščių, kurios svarbios smegenų, širdies veiklai, geram imunitetui.
Remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) sveikos mitybos rekomendacijomis, kiekvienam žmogui derėtų žuvį ir žuvies produktus valgyti du – tris kartus per savaitę.
. Lašiša naudinga įvairioms amžiaus grupėms, nes jos sudėtyje yra aukštos kokybės baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, vitaminų D ir A, mineralų.
Nėščiosioms ir vaikams – vartoti saikingai
Remiantis SAM sveikos mitybos rekomendacijomis (https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/sveikos-mitybos-rekomendacijos/), nėščiosioms patariama riboti ar saikingai vartoti plėšriąsias žuvis: Omega-3 riebalų rūgščių nėštumo ir žindymo metu 200–300 mg/parą – 200 g žuvies (riebi atlantinė skumbrė, silkė, upėtakis, sardinės, lašišos) per savaitę. Nėščiosioms lašiša – vitamino D, A šaltinis. Patariama žuvį virti arba kepti orkaitėje, bet vengti rūkytos dėl rizikos užsikrėsti Listeria monocytogenes bakterijomis, kurios gali išlikti rūkytuose žuvies produktuose ir sukelti listeriozę, kuri gali būti pavojinga vaisiui.
Pagal Europos Sąjungos teisės aktus žuvis priskiriama prie alergiją sukeliančių produktų, todėl jei tai naujas produktas vaiko mityboje, vartokite atsargiai, stebint, ar nėra alerginės reakcijos.
. Duokite vaikui nedaug gerai išvirtos liesesnės žuvies, nes lašiša riebi, sunkiau virškinama.
Rūkyta, sūdyta, šviežia: kurią rūšį vartoti?
Remiantis SAM sveikos mitybos rekomendacijomis, patariama rinktis šviežią žuvį, mažiau vartoti perdirbtų, rūkytų, sūdytų, konservuotų žuvies produktų, nes šis maistas gali būti vienas iš skrandžio vėžio rizikos veiksnių.
Šviežioje lašišoje išlieka daugiausia natūralių maistinių medžiagų – Omega-3 riebalų rūgščių, aukštos kokybės baltymų, vitaminų; dėl didelio druskos kiekio saikingiau vartokite sūdytą lašišą, o rūkyta – nerekomenduojama dažnam vartojimui, nes rūkymo metu susidarę policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA) ir kiti junginiai gali didinti vėžio riziką.
. Per savaitę patariama suvalgyti 300–450 g žuvies, iš jų 200 g – riebios jūros žuvies (lašišos, upėtakio, skumbrės ar silkės), turinčios daugiau omega 3 riebalų rūgščių.
Ar geriausia rinktis norvegišką lašišą. Kaip yra iš tiesų?
VMVT Maisto ir veterinarijos politikos departamento Maisto skyriaus specialistų teigimu, Lietuvos rinkoje dažniausiai siūloma įsigyti lašišos, kurios kilmė yra Norvegija, tačiau atkreipus dėmesį į ženklinimo informaciją, matyti, kad ji auginama Norvegijos akvakultūros ūkiuose, todėl vartotojams prieinama visus metus. Dėl pastovios lašišos pasiūlos susidaro įspūdis, kad norvegiška lašiša – geriausias pasirinkimas, tačiau tai nebūtinai tiesa. Lašišos kokybę lemia ne tik kilmės šalis, bet ir augimo sąlygos, pašarų sudėtis, transportavimo ir laikymo sąlygos bei kiti veiksniai.
. Renkantis lašišą verta atkreipti dėmesį į jos ženklinimą, kuriame pateikiama informacija apie lašišos kilmę: ar ji užauginta, ar sužvejota.
Kaip išsirinkti šviežią žuvį?
VMVT specialistų teigimu, šviežia žuvis įprastai laikoma ant ledo, dalis žuvies paviršiaus turi būti padengtas ledu, nes tik pakankamas ledo kiekis ant žuvies paviršiaus užtikrina žuvies kokybę ir tinkamą temperatūrą, – tai stabdo žuvies gedimo procesus. Taip pat šviežia žuvis gali būti atšaldyta supakuota į vakuuminę pakuotę arba modifikuotą atmosferą. Perkant pakuotėje, atkreipti dėmesį, ar ji sandari, be pažeidimų.
Jeigu lašiša parduodama neišdarinėta, reikia atkreipti dėmesį į jos akis, kurios turi būti išsipūtusios, švarios, ragena skaidri, žiaunos – nuo šviesios iki tamsiai raudonos spalvos, oda blizganti ir stangri, žvynai turi, pelekai ir uodega neapdžiūvę, raumenys – standūs, elastingi, kad paspaudus juos pirštu duobutė nedelsiant išsilygintų.
Renkantis lašišos pjausnius, filė atkreipkite dėmesį į jų konsistenciją: turi būti tvirta ir elastinga (ne suminkštėjusi, gleivėta,) spalva – rausvai oranžinės spalvos, be pilkų ar rudų dėmių.
Atkreipkite dėmesį:
. Kokiomis sąlygomis žuvys laikomos prekybos vietoje.
. Įvertinkite jų kokybę: išvaizdą, spalvą, konsistenciją, tinkamumo vartoti terminą, perskaityti ženklinimo informaciją, žuvis sužvejota ar užauginta.
. Ženklinimas „atitirpinta“, „atšildyta“ reiškia, kad prieš tai ji buvo užšaldyta.
. Ar lašiša laikoma ant ledo sukrauta vienu sluoksniu, ar iš viršaus bent iš dalies padengta švariu ledu, po kuriuo nėra vandens, nes pakankamas ledo kiekis ant žuvies paviršiaus užtikrina jos kokybę ir tinkamą temperatūrą, kas apsaugo nuo gedimo.
. Į žuvies transportavimo laiką: nuo žuvies įsigijimo parduotuvėje iki namų virtuvės.
. Transportavimo metu keičiasi žuvies laikymo sąlygos, nes ji nebėra šaltoje aplinkoje, todėl kyla rizika spartesniam mikroorganizmų dauginimuisi.
. Žuvį įsigykite apsipirkimo pabaigoje ir, parsinešus namo, laikyti šaldytuve.
. Paruoštą žuvį suvartokite greičiau, kad išvengtumėte gedimo.
