Svečiuose – Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat-Kelpšaitė ir atlikėja Elvyra

10 gruodžio, 2025

Gruodžio 2 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje įvyko iškilmingas projekto „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: Šviežia knyga“ VI, baigiamasis, renginys.
Vakaro viešnia tapo legendinė dainų atlikėja, Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat-Kelpšaitė, kuri pristatė savo atsiminimų knygą „Legendos“. Šventinę ir jaukią nuotaiką taip pat kūrė atlikėja Elvyra, jautriai papildžiusi vakarą muzikiniais pasirodymais.
Renginio metu Nijolė Tallat-Kelpšaitė pasidalino gyvais prisiminimais apie estrados žvaigždes, pirmąsias pažintis ir įsimintinus, kartais kurioziškus užkulisių nutikimus. Susirinkusieji su didžiuliu susidomėjimu ir šypsenomis klausėsi jos pasakojimų, spinduliuojančių šiluma, humoru bei nuoširdumu.
Ypatinga magija salėje tvyrojo, kai tik atlikėja uždainuodavo. Visus apimdavo pagarbi tyla – žiūrovai su susižavėjimu klausėsi nepakartojamo estrados legendos balso. Visą vakarą skambėjusios dainos ir jautrūs muzikiniai intarpai kūrė šventišką, bendrystės kupiną atmosferą.
Šis baigiamasis renginys tapo išties gražiu akordu visam bibliotekos projektui. Jis ne tik subūrė bendruomenę, bet ir pripildė širdis šviesos, palikdamas visiems įsimintiną jaukumo, kultūros ir autentiškos muzikos patirtį.
Renginys organizuojamas įgyvendinant projektą „Gurmanų restoranas. Dienos pietūs: Šviežia knyga“ (V). Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

