Prasidėjo dvejų metų projektas „SUTEIKIME PRASMĘ GYVENIMUI“

10 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

VšĮ „Meninė drožyba“ pradėjo įgyvendinti naują, dvejus metus truksiantį projektą „Suteikime prasmę gyvenimui“, kuriuo siekiama suteikti daugiau galimybių socialiai pažeidžiamoms grupėms atsiskleisti per kūrybines ir edukacines veiklas. Projektas skirtas stiprinti bendruomeniškumą, skatinti saviraišką ir gerinti dalyvių gyvenimo kokybę, suteikiant jiems erdvę augti kūrybiškai ir emociškai.
Pirmoji veikla: „Drožėjo amatas – praeitis, dabartis, ateitis“.
Jau du mėnesius kiekvieną antradienį Prienuose vyksta pirmoji projekto veikla – „Drožėjo amatas – praeitis, dabartis, ateitis“, skirta jaunimui nuo 14 metų. Į užsiėmimus susirenka jauni žmonės, skirtingi savo patirtimi, kūrybiniais poreikiais ir motyvacija.
Projekto grupę sudaro ir drožybą jau pažįstantys jaunuoliai, ir pradedantieji: vieni yra dalyvavę drožėjų stovyklose, turi pradinę patirtį ir nori gilinti įgūdžius; kiti tik pradeda pažintį su medžiu, įrankiais ir kūrybos procesu. Nepaisant patirties skirtumų, kiekvienas dalyvis čia turi galimybę laisvai pasirinkti, ką nori pagaminti ar išdrožti. Tai įkvepia jaunimą kurti pagal savo idėjas ir atrasti, kas jiems artimiausia.
Užsiėmimams vadovauja patyrę drožybos meistrai, kurie dalyviams perduoda savo žinias ir patirtį. Jie padeda ne tik techniniuose dalykuose, bet ir skatina tikėti savo kūrybinėmis idėjomis.
„Mūsų tikslas – ne tik išmokyti drožti, bet ir parodyti, kad kiekviena idėja verta išbandymo. Kartais užtenka tik mažo paskatinimo, ir jaunimas atsiskleidžia nuostabiai,“ – sako vienas iš projekto meistrų.
Meistrų palaikymas ir žingsnis po žingsnio teikiamos rekomendacijos padeda dalyviams įgyvendinti net pačias ambicingiausias svajones.
Drožyba Lietuvoje yra svarbi tautinio identiteto dalis – liaudies meno tradicijos, simboliai ir amatininkų meistriškumas, išlikę medžio dirbiniuose, atskleidžia mūsų istoriją ir kultūrą. Jaunimas, dalyvaudamas šiame projekte, ne tik pažįsta tradicinį amatą, bet ir mokosi jį kūrybiškai pritaikyti šiandienos gyvenime.
„Drožyboje susitinka praeitis ir dabartis. Mūsų jaunimas gali tapti tais, kurie neša tradicijas į ateitį,“ – pabrėžia projekto vadovai.
Projektas „Suteikime prasmę gyvenimui“ jau dabar rodo, kokią didelę galią turi kūryba ir bendrystė. Kiekvienas jaunuolis čia atranda savo talentus, kuria, mokosi, drąsėja ir augina pasitikėjimą savimi. Tradiciniai amatai tampa ne tik istorijos pamoka, bet ir prasmingu, įkvepiančiu keliu į ateitį.
Šis projektas – tai priminimas, kad prasmė gimsta ten, kur susitinka žmogaus noras kurti, bendruomenės palaikymas ir galimybė įgyvendinti savo idėjas. Ir būtent čia, kūrybos dirbtuvėse, ši prasmė tampa gyva.
