Naudinga patirtis

10 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Lapkričio 24-28 dienomis Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus direktoriaus pavaduotoja Audronė Ramoškienė, mokytoja Valdonė Rasimienė ir mokinio padėjėja Rūta Mikučiauskienė dalyvavo Erasmus+ KA1 akreditacijos kursuose „Įtrauktis ir pagalba specialiųjų ugdymo poreikių mokiniams“ Barselonoje, Ispanijoje. Ši patirtis suteikė galimybę iš arti susipažinti su kitų šalių įtraukiojo ugdymo praktikomis bei praturtinti savo profesinę veiklą konkrečiais metodais.
Viešnagės pradžioje susipažinome su Katalonijos švietimo sistema, įtraukties principais ir pagalbos modeliais. Pristatydamos savo mokyklą galėjome palyginti Lietuvos ir Ispanijos patirtis, įsivertinti savo ugdymo sistemos stiprybes bei pamatyti, kokias sritis galima tobulinti.
Vėliau apsilankius El Prat miestelio „TEAPRAT“ centre, iš arčiau pamatėme, kaip vykdomas holistinis autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymas ir kaip glaudžiai į procesą įtraukiamos jų šeimos. Tai suteikė vertingų idėjų, kaip stiprinti bendradarbiavimą su tėvais bei taikyti sensorinės integracijos ir struktūruoto ugdymo metodus savo mokykloje. Vizito Barselonos „ADIMIR“ centre metu susipažinome su plačiu specialistų tinklu ir mobilios pagalbos modeliu, kuris leido suprasti, kaip svarbu tarp institucijų koordinuoti pagalbą mokiniams ir kaip tokį principą būtų galima taikyti savo mokykloje. Nuotolinių susitikimų su kitais ugdymo centrais (ISOM Barselonoje; ASPENEDI Mataro mieste) metu išgirdome apie įvairius individualios mokinių pažangos stebėsenos būdus, ankstyvosios intervencijos svarbą bei tai, kaip Ispanijoje į SUP turinčių vaikų grupę patenka ir imigrantų vaikai, susiduriantys su kalbiniais ar kultūriniais barjerais. Ši patirtis praplėtė mūsų supratimą apie įtraukties reikšmę multikultūriniame kontekste.
Kursų metu vykusios teatro metodų dirbtuvės suteikė galimybę praktiškai išbandyti kūrybiškus socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo būdus, padedančius kurti saugią atmosferą, mažinančius mokinių patiriamą stresą ir skatinančius jų įsitraukimą mokantis. Šie metodai įgalina paįvairinti ugdymo procesą, labiau įtraukiant SUP mokinius ir stiprinant jų bendradarbiavimo gebėjimus.
Valdonė Rasimienė

