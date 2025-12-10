Miškininkai kviečia parsinešti Kalėdas į savo namus

Gruodžio pradžia paskelbė didžiųjų metų švenčių laukimo pradžią. Kaip ir kasmet, Valstybinė miškų urėdija (VMU) pradeda prekybą eglutėmis, o gruodžio 19 dieną kviečia į akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“.
Prienų regioniniame padalinyje kalėdinių medelių prekyba prasidės gruodžio 15-ąją ir tęsis iki grudžio 22 dienos. Anot VMU Prienų regioninio padalinio gamtotvarkos specialisto Egidijaus Markevičiaus, Prienų ir Birštono krašto gyventojai Meškapievio (Miškininkų g. 2, Ignacavos k.) ir Birštono (Lelijų g. 1, Birštonas) girininkijose turės galimybę įsigyti įvairaus aukščio – nuo nedidelių (iki 1 metro aukščio) iki kelių metrų aukščio paprastųjų eglių ir pušų, tinkamų ir mažesniems butams, ir erdviems namams ar sodyboms.
Iš per tankiai apaugusių želdynų, elektros linijų trasų ar kitų vietų, kur medeliams augti ne vieta, iškirstas eglutes miškininkai gyventojams siūlo įsigyti už simbolinį mokestį. Pavyzdžiui, iki 1 metro aukščio eglaitė ar pušis kainuos apie 4 eurus, o 4 metrų žaliaskarė – apie 53 eurus. „Tarpiniai aukščiai (1–4 m) įvertinti proporcingai, todėl kiekviena šeima gali pasirinkti pagal savo poreikius ir galimybes“, – sako Egidijus Markevičius.
Kasmet, artėjant Kalėdoms, gyventojams VMU Prienų regioninio padalinio atstovai nemokamai išdalija ir apie 2000–25000 vienetų šakų. Tad norinčiuosius savo namus pasipuošti tiesiog eglės šakele, gruodžio 19 d. miškininkai kviečia ateiti į Prienų ar Birštono Laisvės aikštę, kur 12–17 valandomis VMU darbuotojai nemokamai dalins gyventojams šakas.
Miškininkai primena, jog savavališkai kirsti egles ar genėti medžių šakas valstybiniuose miškuose draudžiama. Tai gali užtraukti atsakomybę, o bauda gali atsieiti nuo 60 iki 300 eurų, taip pat gali tekti apmokėti ir aplinkai padarytą žalą. Prienų regioninio padalinio gamtotvarkos specialistas atkreipia dėmesį, jog privačių miškų savininkams kirsti eglutes nedraudžiama, tačiau, vežantis nukirstą kalėdinį medelį, reikia turėti miško nuosavybę patvirtinantį dokumentą.
Tikros žaliaskarės kvapas suteikia jaukumo namams, tačiau šventinis laikotarpis greitai baigiasi. Nupuoštos žaliaskarės taip pat neturėtų atsidurti kur papuola… Kur tuomet jas dėti? Ar galima palikti tiesiog miške? Gamtotvarkos specialisto teigimu, nupuoštas ir į nurodytas surinkimo vietas suneštas eglutes įprastai surenka komunalininkai. „Miške išmestos eglutės, nors ir pasitaiko, nėra dažnas atvejis. Vis dėlto eglutės, beje, kaip ir kitos žaliosios atliekos (nugenėtos sodo, dekoratyvinių medžių ar krūmų šakos) negali būti išpiltos bet kur miške. Jas miškuose galima išmesti prie sukrautų medžių šakų krūvų, skirtų biokuro gamybai (sumalimui). Tokių susandėliuotų krūvų miške galima aptikti ten, kur vyksta medienos gamyba arba visada galima kreiptis į miškininkus, kurie šias vietas nurodys“, – teigia E. Markevičius.
Rimantė Jančauskaitė
Asociatyvi autorės nuotrauka
