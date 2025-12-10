„Juodojo penktadienio“ pirkiniai: ar galiu grąžinti?

Ką tik praūžęs „Juodasis penktadienis“ Lietuvos pirkėjus įtraukė į išpardavimų karštinę. Pamačius didžiules nuolaidas sunku susilaikyti – ypač kai perki internetu ir paslaugūs algoritmai siūlo vis geresnius pasirinkimus. Tačiau ne paslaptis, kad atvėsę ir ramiai įvertinę pirkinius, nemažai vartotojų supranta, kad dalies prekių jie norėtų atsisakyti.
Vartotojų aljansas primena pagrindines prekių, pirktų internetu, grąžinimo taisykles.
Ar galima grąžinti internetu pirktą kokybišką prekę?
Taip, vartotojas (fizinis asmuo) turi teisę per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties (kitaip tariant, grąžinti kokybišką prekę) nenurodydamas priežasties. Apie savo ketinimą pirkėjas turi aiškiai informuoti pardavėją, atsiuntęs užpildytą grąžinimo formą arba laisvos formos pareiškimą, pridėti prekės pirkimo dokumento kopiją, taip pat nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo pateikimo dienos, išsiųsti arba perduoti prekes pardavėjui.
Pardavėjas nurodo, kad išpardavimo prekių grąžinti negalima, ar jis teisus?
Ne, pardavėjas neteisus. Kokybiška prekė, pirkta išpardavimo metu, gali būti grąžinta pasinaudojus sutarties atsisakymo teise, kaip ir įprastai pirkta prekė.
Ar visas prekes galima grąžinti?
Daugumą internetu įsigytų prekių galite grąžinti, tačiau ne visas. Pavyzdžiui, negalima grąžinti prekių, pagamintų pagal specialius vartotojo nurodymus, greitai gendančių prekių, prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir yra netinkamos grąžinti dėl higienos priežasčių ir pan. Visas sutarčių, kurių negalima atsisakyti, sąrašas pateiktas Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. Įsidėmėkite, kad vartotojas, gavęs internetu užsakytą prekę, turi teisę prekę apžiūrėti ir patikrinti, kaip fizinėje parduotuvėje, tačiau negalima tuo piktnaudžiauti – nepavyks pasinaudojus sutarties atsisakymo teise grąžinti dėvėtą drabužį ar panaudotą kosmetikos priemonę.
Rekomenduojama atidžiai perskaityti el. parduotuvėje skelbiamą informaciją. Kartais parduotuvė vadovaujasi Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir jose nurodytu negrąžinamų prekių sąrašu, į kurį įtraukti parfumerijos ir kosmetikos gaminiai, baldai, laikrodžiai, patalynė, žaislai ir t.t. Tokia informacija neteisinga, nes Mažmeninės prekybos taisyklės taikomos perkant prekes fizinėse prekybos vietose (turgavietėse ar parduotuvėse), o perkant internetu reikia vadovautis Civilinio kodekso normomis.
Ar per išpardavimą įsigijus nekokybišką prekę, taip pat turiu ją grąžinti per 14 dienų?
Kai kada elektroninės parduotuvės nurodo, kad nekokybišką prekę galima grąžinti per 7 ar 14 dienų, tačiau tokiu atveju vartotojas klaidinamas. Prekių kokybę pardavėjas vartotojui turi užtikrinti dvejus metus nuo prekės pristatymo – tai vadinama garantija pagal įstatymą. Per šį laikotarpį išaiškėjus kokybės trūkumams, vartotojas turi teisę reikalauti, kad prekė būtų pataisyta, pakeista į kokybišką prekę, kai tai neįmanoma – reikalauti sumažinti prekės kainą, jei prekės trūkumas esminis – nutraukti sutartį ir atgauti pinigus.
Kas turi padengti grąžinamos prekės siuntimo išlaidas?
Neretai elektroninės parduotuvės nurodo, kad grąžinant kokybiškas prekes bei siunčiant pardavėjui nekokybišką prekę taisymui ar keitimui, vartotojas turi padengti visas siuntimo išlaidas. Primename, kad jei vartotojas pasinaudoja sutarties atsisakymo teise, pardavėjas turi grąžinti visą sumokėtą sumą, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, jei verslininkas iš anksto apie tai informavo pirkėją. Jei ne – tokias išlaidas padengia verslininkas.
Kai įstatyminės garantijos metu išaiškėja prekės kokybės trūkumai, vartotojas neturi dėl to turėti jokių papildomų išlaidų, todėl prekė taisoma, keičiama bei siunčiama pardavėjo sąskaita.
Vartotojų aljansas vykdo projektą „Vartotojui draugiška prekyba internetu“, kurio tikslas – didinti verslininkų ir vartotojų informuotumą apie vartotojų teises. Projektas finansuojamas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bei Vartotojų aljanso lėšomis.
Daugiau informacijos apie projektą bei Vartotojų aljanso veiklą www.vartotojualjansas.lt