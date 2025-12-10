„Išlieti meilę lyg šaltinį“ subūrė romansų mylėtojus į jaukų vakaro šventimą

Praėjusį savaitgalį Ašmintos laisvalaikio salė prisipildė jaukios atmosferos ir švelnių melodijų – čia vyko VIII romansų vakaras-festivalis „Išlieti meilę lyg šaltinį“. Šventę surengė Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė Rima Vilkienė ir Ašmintos bibliotekininkė Rasa Šiugždinienė, sukvietusios ir rajono kolektyvus, ir svečius iš Biržų.
Scenoje pasirodė Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“, Šilavoto laisvalaikio salės folkloro grupė „Akacija“, Balbieriškio kultūros centro folkloro ansamblis „Dūmė“, Pakuonio laisvalaikio salės vokalinis ansamblis „Re nata“ ir Prienų vokalinis ansamblis „Pienė“, kurie publikai dovanojo širdį virpinančius romansus, senųjų dainų interpretacijas ir švelniai skambančius muzikos pasakojimus. Kiekvienas pasirodymas įnešė savito žavesio – nuo melancholiškų baladžių iki žaismingų, šypseną keliančių kūrinių.
Didelio dėmesio sulaukė svečiai iš Biržų, Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ (vad. Aušra Butkauskienė). Svečių atliekami romansai klausytojus nukėlė į gilių emocijų ir nostalgiškų prisiminimų pasaulį. Žiūrovų aplodismentai liudijo, kad muzika pasiekė jų širdis.
Vakaro organizatoriai džiaugėsi, kad renginys suvienijo įvairaus amžiaus žmones ir padėjo priminti, kokia artima ir gyva yra romansų tradicija. „Tokie vakarai įrodo, kad meilės, švelnumo ir žodžio grožio mums visiems labai reikia“, – sakė Rima Vilkienė.
Renginio pabaigoje atlikėjai ir žiūrovai vieni kitiems dėkojo už šiltą bendrystę, o ne vienas pripažino – šis vakaras dar ilgai išliks atmintyje.
-
Durys – per 3 dienas! „žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-