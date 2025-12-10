„Išlieti meilę lyg šaltinį“ subūrė romansų mylėtojus į jaukų vakaro šventimą

10 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Praėjusį savaitgalį Ašmintos laisvalaikio salė prisipildė jaukios atmosferos ir švelnių melodijų – čia vyko VIII romansų vakaras-festivalis „Išlieti meilę lyg šaltinį“. Šventę surengė Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė Rima Vilkienė ir Ašmintos bibliotekininkė Rasa Šiugždinienė, sukvietusios ir rajono kolektyvus, ir svečius iš Biržų.
Scenoje pasirodė Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“, Šilavoto laisvalaikio salės folkloro grupė „Akacija“, Balbieriškio kultūros centro folkloro ansamblis „Dūmė“, Pakuonio laisvalaikio salės vokalinis ansamblis „Re nata“ ir Prienų vokalinis ansamblis „Pienė“, kurie publikai dovanojo širdį virpinančius romansus, senųjų dainų interpretacijas ir švelniai skambančius muzikos pasakojimus. Kiekvienas pasirodymas įnešė savito žavesio – nuo melancholiškų baladžių iki žaismingų, šypseną keliančių kūrinių.
Didelio dėmesio sulaukė svečiai iš Biržų, Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ (vad. Aušra Butkauskienė). Svečių atliekami romansai klausytojus nukėlė į gilių emocijų ir nostalgiškų prisiminimų pasaulį. Žiūrovų aplodismentai liudijo, kad muzika pasiekė jų širdis.
Vakaro organizatoriai džiaugėsi, kad renginys suvienijo įvairaus amžiaus žmones ir padėjo priminti, kokia artima ir gyva yra romansų tradicija. „Tokie vakarai įrodo, kad meilės, švelnumo ir žodžio grožio mums visiems labai reikia“, – sakė Rima Vilkienė.
Renginio pabaigoje atlikėjai ir žiūrovai vieni kitiems dėkojo už šiltą bendrystę, o ne vienas pripažino – šis vakaras dar ilgai išliks atmintyje.

