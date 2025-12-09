„Sportinės aviacijos ir ko“ gamyklai užsakymų netrūksta, trūksta tik darbuotojų“

Viena iš nedaugelio pasaulyje sklandytuvus gaminanti ir sunkmetį išgyvenusi Prienų UAB „Sportinė aviacija ir ko“ vėl pakilime.
– Sklandytuvų gaminame mažai ir juos gaminame kaip hobi, kad nepamirštume kaip gaminti, nes iš jų neišgyvename. Viskas prasidėjo nuo covido pandemijos. Tuomet pirkimas labai sumažėjo, o rusams užpuolus Ukrainą ir labai pabrangus medžiagoms, dvigubai pabrango ir sklandytuvai. Užsakymų sumažėjo ir dėl mūsų valstybės gąsdinimo politikos, mat čia pat Suvalkų koridorius, per kurį bet kada gali atropoti rusų tankai. Manau, dėl to ir visam šalies verslui sumažėjo investicijų, –mano UAB „Sportinė aviacija ir ko“ direktorius Vytautas Mačiulis.
Tačiau gamykla nežlunga. Priešingai, dalyvaudama Izraelio projekte pagal specialų užsakymą ir iš modernių medžiagų vertikaliai kylantiems orlaiviams gamindama sparnus ir liemenis, finansiškai stiprėja. Tokio orlaivio prototipas jau skraido ir nuolat tobulinamas. Į šį darbą įtraukta ne tik gamyklos fizinė jėga, bet ir protas, patirtis. Vyksta projektavimo darbai, ruošiamos technologijos, gaminys puikiai įsisavinamas. Tai liudija nauji užsakymai. Tikėtina, kad projektas vystosi į didelį komercinį projektą.
– Didžiausia problema – trūksa mokančių dirbti darbininkų. Mūsų specialybių niekas nemoko, tad įsijungdami į pameistrystės programas mokysime profesinių techninių mokyklų ir kolegijų studentus. Jei ateis pas mus dirbti, patiks darbas ir liks, tikiuosi ir toliau išlaikyti aukštųjų technologijų įmonės vardą, – sakė direktorius.
Nauji darbuotojai laukiami jau dabar, darbo apmokomi vietoje. Atlyginimas – didesnis už šalies vidurkį. Prienų rajone tai nebloga alga, tik reikia dirbti ir ją užsidirbti.
Gamykla nestovi vietoje ir mokslo srityje. Kartu su Kauno technologijos universitetu, dar pora Lietuvos gamybos įmonių, Latvijos, Čekijos, kitų šalių technologijų universitetais dalyvauja tarptautiniame moksliniame projekte „Nanotechnologijų įdiegimas aviacijoje“ .Taikant šias technologijas specialiomis dangomis padengtose detalėse atsiradę įskilimai ar kiti defektai jutiklių pagalba apie problemą kompiuteryje informuos personalą ar pilotą. Jei pavyks sukurti tokias dangas, tai jos plačiai bus taikomos ne tik aviacijoje. Gamykloje, kaip eksperimentinėje bazėje, atformuotos detalės būtų dengiamos ta danga ir bandomos, kol bus gautas reikiamas rezultatas. Štai sklandytuve LAK-17 fes montuojamos LiPo (ličio polimero) baterijos jau dažomos Rygos technologijos universitete sukurta degimui atsparia danga. Užsidegus baterijai ar atsiradus dūmams pavojaus signalas perduodamas į prietaisų lentą ir pilotas turi mažiausiai 15 min. išsigelbėti.
– Gyvename neblogai. Dirbdami šiame projekte tikimės tapti galinga baze. Darydami aukščiausios kokybės gaminius, stengiamės neapvilti užsakovų, pelnyti jų pasitikėjimą ir gauti vis daugiau užsakymų, – viltingai kalba direktorius.
Paklaustas, ar nesiruošia gaminti dronų, sakė, kad Lietuvos valdžiai jie neįdomūs. Prieš tampant ministru gamykloje apsilankęs Laurynas Kasčiūnas išsakė daug gražių žodžių, bet tuo viskas ir baigėsi. Bandyta kalbėti ir su kitais įtakingais valdžios vyrais, veltui. Vis tik jei toks pasiūlymas būtų ir jei gamyklos akcininkai nutartų, sklandytuvą-droną pagamintų nesunkiai. Gamyklos potencialas didžiulis!
Ona Valkauskienė
Nuotraukos autorės