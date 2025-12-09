Maisto atsargos – ne amžinos

9 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Metų pabaigoje labai tinkamas laikas peržiūrėti savo ilgesniam naudojimui paruoštas maisto atsargas. Tuo labiau, kad jas gamindami dabar visi stengiamės dėti kuo mažiau cukraus, acto, druskos ir taip sutrumpindami produktų galiojimo laiką. Sutikite, padarę reviziją tikrai rasime tokių stiklainių, kuriuos jau verta išimti iš lentynų.
Patys jautriausi konservai yra kompotai ir sultys. Nors pasterizacija prailgina jų laiką, geriausias terminas suvartoti yra metai. Vėliau produktas praranda spalvą, skonį ir maistinę vertę. Ir nors iš išorės gali stiklainis atrodyti gerai, verta suabejoti turinio kokybe, ypač jei laikoma buvo gan šiltoje ar šviesioje vietoje.
Pirmuosius 12 mėnesių gerą skonį, anot ekspertų, išlaiko ir marinuotos, sūdytos ar raugintos daržovės. Vėliau praranda traškumą, pasikeičia skonis, tačiau dar yra tinkamos valgyti.
Reikia atsiminti, kad vos tik atsukus stiklainį jis jau nebėra apsaugotas vakuumu, į jį pateko oro, mikroorganizmų. Tokį stiklainį skubiai dėkite į šaldytuvą, laikykite 3–5 OC temperatūroje ir būtinai suvartokite ne vėliau, kaip per 2–4 savaites. O jei per neatidumą pasinaudosite aplaižytu šaukštu, galite akimirksniu sugadinti ir užteršti bakterijomis produktą.
Per metus stenkitės sunaudoti konservuotus grybus.
Visada stebėkite stiklainio dangtelį, nes ir mažai papūstas jis jau rodo gedimą. Apžiųrėkite stiklainį, ar nėra rudų ir juodų dėmelių, ar neparūdijęs dangtelis.
Jei atidarius stiklainį pajutote blogą kvapą – produktą būtinai išmeskite, nemėginkite jo perdirbti.
Uogienės ir džemai su daugiau cukraus gali būti laikomi iki dvejų metų. Cukrus veikia kaip natūralus konservantas, neleidžia daugintis bakterijoms ir pelėsiui. Stiklainiai turi būti sandariai uždaryti, laikomi vėsiai.
Kompotai ir uogienės su kauliukais laikosi trumpiau. Juos reikia laikyti gan vėsiai, geriausia šaldytuve ir suvartoti per 6–7 mėnesius. Ypač vyšnių ir slyvų kauliukai yra pavojingi tuo, kad jų branduoliuose yra junginio amigdalino, kuris organizme gali virsti nuodingu vandenilio cianidu. Tai nereiškia, kad apskritai reikia negaminti nieko su jais, tačiau suvartoti reikia per daug trumpesnį laiką.
Atkreipkite dėmesį ir į sūrymo konsistensiją. Jis neturi būti sutirštėjęs ar gleivėtas. Sugedę rauginti produktai tampa slidūs, gleivėti.
Taigi nieko nėra amžino, vartokite maisto atsargas saugiai!

Rubrikoje Teisė žinoti. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *