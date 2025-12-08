Šventė kaip darnioje šeimoje, kurioje vienas kitam rūpi…

Gruodžio 2 dieną Birštono kultūros centre paminėta Tarptautinė asmenų su negalia diena tapo nuoširdumo švente ne tik Birštono neįgaliesiems, bet ir Birštono kurorto bendruomenės atstovams, gausiai susirinkusiems į renginį, kartu kūrusiems jo nuotaiką. Nuskambėjus konkurso „Lietuvos balsas“ dalyvių Domo, Igno ir Erikos atliekamai dainai (studija „Crazy“, vadovė Lijana Stakauskaitė), iš širdies į širdį sklido sveikinimo, padėkos ir palaikymo žodžiai.
Tikėjimo, sveikatos, tolerancijos, stiprybės savo nariams linkėjo ilgametė organizacijos vadovė Julija Senavaitienė, pasidžiaugdama, kad Birštono neįgaliųjų draugija nenutrūkstamai veikia jau 34-erius metus. Nepaisant bėgančių dešimtmečių, šios nevyriausybinės organizacijos veiklos tikslai išliko tokie patys – vienyti asmenis su negalia, mažinti jų socialinę atskirtį, teikti skalbimo, pavėžėjimo, siuvimo ir kitas paslaugas bendruomenėje, skatinti narių užimtumą, savarankiškumą ir pažintinę veiklą.
Prasidedant naujiems liturginiams metams, sulig pirmąja uždegta Advento žvake leidžiantis į naują kelionės atkarpą, Birštono parapijos Carito vadovas, klebonas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius kvietė birštoniečius savo buvimu liudyti gyvenimo grožį, prasmę ir vertę, o skubėjime nepamiršti dvasinių vertybių, atsigręžti į šalia esantį žmogų, kuriam galbūt reikia labai nedaug: paguosti, sustiprinti, parodyti gyvenimo prasmę. Taip priimta darnioje šeimoje, kurioje vienas kitam rūpi…
Ne vien Tarptautinės asmenų su negalia dienos progai pritaikytais žodžiais, bet ir rodant jautrumą, dosnumą, teikiant pagalbą jos reikalingiems, lipdoma glaudi bendruomenė. Renginyje apsilankę vicemerai Vytas Kederys ir Edvardas Citvaras, Administracijos direktorė Jovita Tirvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Milda Ramanauskienė, Savivaldybės gydytoja Eglė Grinevičienė parodė, kad Birštono savivaldybei asmenų su negalia rūpesčiai bei džiaugsmai yra svarbūs, stengiamasi atliepti jų poreikius.
Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė dėl užimtumo šventėje negalėjo dalyvauti, tačiau jos vardu draugijos narius pasveikino patarėja Paulina Kušnerovienė. Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio ir Juozo Palionio labdaros ir paramos fondo steigėjų linkėjimus ir dovanas perdavė Savivaldybės tarybos narė, fondo atstovė Valė Petkevičienė.
Birštono Rotary klubo sesių ir brolių vardu sveikinę klubo nariai Rūta Kapačinskaitė, Edvardas Citvaras ir Kristupas Bubnys J.Senavaitienei įteikė ne tik puokštę gėlių. Rotary klubas šio susibūrimo dalyviams dovanojo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro kapelos „Korys“ (vadovas J.Aleškevičius) koncertą. Klube gimė ir daugiau iniciatyvų, skirtų palengvinti kasdienybę vietos bendruomenės nariams. Pasak klubo prezidento E.Citvaro, gruodžio 6 dieną rotariečiai organizuos labdaros akciją, kurios metu surinktos lėšos bei klubo piniginis įnašas bus skirti Birštono neįgaliųjų draugijai nešiojamam masažo stalui įsigyti, jis labai pravers teikiant paslaugas nevaikštantiems asmenims namuose.
Sveikinimus pratęsė „Bočių“ bendrijos, Birštono PSPC atstovės, kiti svečiai. Naujai išrinktos Birštono neįgaliųjų draugijos tarybos nariai tarė nuoširdų ačiū pirmininkei J.Senavaitienei už vadovavimą draugijai ir organizacinių problemų sprendimą. Buvo pagerbti 34 draugijos nariai, šiemet šventę gražias gyvenimo sukaktis.
Kaip tikrame gimtadienyje stalas buvo nukrautas vaišėmis, prie to prisidėjo Birštono kurorto verslininkai Vytautas Jokimas, Ervinas Marčiulionis, svečių namai „Audenis“, draugijos nariai ir svečiai.
Dalė Lazauskienė
