Seimas pritarė siūlymui atsisakyti priemokų už sveikatos priežiūros paslaugas

Seimas pritarė, kad už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis, iš pacientų negali būti reikalaujama jokių papildomų mokesčių. Ši nuostata įtvirtinta Sveikatos sistemos įstatyme.
Tokiu būdu siekiama sustiprinti pasitikėjimą sveikatos sistema ir užtikrinti, kad kiekvienas žmogus galėtų gauti reikalingą pagalbą nepriklausomai nuo savo finansinės padėties.
„Pacientas, kreipdamasis į gydymo įstaigą, sudariusią sutartį su Valstybine ligonių kasa, privalo gauti reikalingą paslaugą be jokių papildomų priemokų. Tai yra pirmas žingsnis link teisingesnės, skaidresnės ir prieinamesnės sveikatos sistemos“, – Seimo kanceliarijos Spaudos biurui sakė Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė.
Įstatyme įtvirtinta – jeigu paciento, kuriam teikiama valstybės laiduojama (nemokama) asmens sveikatos priežiūros paslauga, pageidavimu naudojama brangiau kainuojanti priemonė negu priemonė, kurios išlaidos teikiant šią paslaugą yra apmokamos iš PSDF ar valstybės biudžeto lėšų, jis turi sumokėti iš PSDF ar valstybės biudžeto lėšų apmokamos ir brangiau kainuojančios priemonės kainų skirtumą. Pacientas, pageidaujantis gauti brangiau kainuojančią priemonę, turi raštu patvirtinti, kad atsisako iš PSDF ar valstybės biudžeto lėšų apmokamos priemonės, ir išreikšti pageidavimą gauti brangiau kainuojančią priemonę. Priemonių, kurių kainų skirtumai gali būti apmokami paciento lėšomis, tipų sąrašą tvirtina ir kainų skirtumų apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.
„Privačios gydymo įstaigos nėra įpareigotos gydyti visų Lietuvos piliečių, nes jos veikia komerciniais pagrindais, o valstybės gydymo įstaigos, priešingai, paslaugas teikia visiems. Mes, Seimo nariai, be jokios abejonės, turbūt galim mokėti ir papildomai, tačiau didžioji dalis mūsų visuomenės tokių galimybių neturi, todėl jos interesas yra stiprus viešasis sektorius, o mūsų politikų pareiga užtikrinti paslaugų teikimą ir prieinamumą visiems Lietuvos piliečiams“, – Seimo posėdyje pritarti pataisoms kvietė Sveikatos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Andrius Busila.
Derinant teisės aktus atitinkamai pakeistos Sveikatos draudimo įstatymo nuostatos.
Siekiant užtikrinti, kad odontologinės paslaugos vaikams ir socialiai remtiniems asmenims ir toliau būtų teikiamos ta pačia tvarka kaip šiuo metu, į Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnį, reguliuojantį kompensuojamųjų paslaugų apimtis, perkeliamos tai garantuojančios Mokamų paslaugų teikimo tvarkos nuostatos.
Sveikatos sistemos įstatymo pataisų projekte taip pat įtvirtintas įstatyme nustatyto galiojančio teisinio reguliavimo poveikio „ex post“ vertinimas.*
Sveikatos sistemos įstatymo pataisoms (projektas Nr. XVP-518(2) pritarė 63, prieš balsavo trys, susilaikė 8 Seimo nariai.
Lydimojo Sveikatos draudimo įstatymo pataisoms (projektas Nr. XVP-519(2) pritarė 63, prieš balsavo 11, susilaikė 9 Seimo nariai.
Pataisos įsigalioja 2026 m. gegužės 1 d.
*Atliekant „ex post“ vertinimą, turi būti įvertinta, ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikdamos valstybės laiduojamas (nemokamas) asmens sveikatos priežiūros paslaugas, šių paslaugų papildomai neapmokestina (nereikalauja iš pacientų papildomo mokėjimo už šias paslaugas); ar valstybės laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos nėra teikiamos kaip mokamos (išskyrus atvejus, kai pacientas neatitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme nustatytų valstybės laiduojamų (nemokamų) asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo sąlygų) asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
Ex post vertinimo laikotarpis – 3 metai nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.
Ex post vertinimas turi būti atliktas iki 2030 m. sausio 1 dienos.
