Kauno apskrities bibliotekininkai tobulino kūrybinio rašymo įgūdžius

8 gruodžio, 2025 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

2025 m. lapkričio 20 d. Birštono viešojoje bibliotekoje įvyko išskirtiniai mokymai – rašytojos, poetės, dramaturgės ir dėstytojos dr. Laimos V. Sruoginis kūrybinio rašymo dirbtuvės, kuriose dalyvavo Kauno apskrities (regiono): Raseinių Marcelijaus Martinaičio, Marijampolės Petro Kriaučiūno, Kauno apskrities viešosios Ąžuolyno, Šakių r. savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos, Vilkaviškio rajono savivaldybės, Prienų Justino Marcinkevičiaus, Kaišiadorių Jono Aisčio ir Birštono viešųjų bibliotekų darbuotojai.
Dr. Laima V. Sruoginis – rašytoja, poetė, dramaturgė, vertėja ir dėstytoja gimė JAV. Ji įgijo kūrybinio rašymo literatūros magistro laipsnį Kolumbijos universitete ir negrožinės literatūros magistro laipsnį Naujojo Hampšyro universitete. Už savo kūrybą yra pelniusi ne vieną Amerikos valstybinį apdovanojimą. Nuo 2011 m. yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
Birštono viešojoje bibliotekoje vykusiuose mokymuose su Kauno apskrities (regiono) bibliotekininkais rašytoja pasidalino savo unikaliomis kūrybinio rašymo metodikomis.
Pirmoji dirbtuvių dalis „Kaip sukurti personažą, kuris gyvuotų skaitytojų vaizduotėje?“ buvo skirta praktiniam darbui su literatūriniais personažais. Dr. Laima V. Sruoginis, remdamasi žymių lietuvių ir pasaulinės literatūros personažų pavyzdžiais, mokė dalyvius kurti patrauklius ir įtraukiančius personažus. Pagrindinis šios dalies tikslas – suteikti bibliotekininkams įgūdžių sukurti personažą, kuris žadintų skaitytojų vaizduotę ir kūrybiškumą bei gebėjimą šį personažą naudoti knygų pristatymuose, sensoriniuose skaitymuose, edukacijose ir skaitymo skatinimo veiklose.
Antroji dirbtuvių dalis „Žinutė socialiniuose tinkluose – sau ar/ir skaitytojui?“ koncentravosi į šiuolaikinius komunikacijos iššūkius. Rašymo technikos padėjo atsiverti, išlaisvinti mintį ir kūrybiškumą. Dalyviai išbandė teksto kūrimo etapus: laisvąjį rašymą, teksto struktūravimą, redagavimą ir aptarimą.
Šių mokymų metu dalyviai tobulino gebėjimą rašyti kūrybišką, patrauklų, sudominantį ir informatyvų tekstą, mokėsi valdyti kalbą, įvaldyti skirtingas formas ir kurti savo individualų stilių. Buvo stiprinamos kūrybinio mąstymo, kultūrinės ir meninės raiškos, intelektualinės laisvės, komunikacijos gimtąja kalba ir turinio valdymo kompetencijos.
Mokymai suorganizuoti Birštono viešajai bibliotekai įgyvendinant projektą „Tvarumo praktika: ekosofijos ir kultūros dialogas“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė. Projekto partneriai: UAB „Gyvenimas“ ir VšĮ „Krašto vitrina“, UAB „Gėlupis“, Birštono turizmo informacijos centras, Birštono kultūros centras, Birštono vienkiemio bendruomenė, Birštono kurorto bendruomenė, Nemajūnų bendruomenės santalka ir Kauno apskrities (regiono) bibliotekos.

