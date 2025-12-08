Kauno apskrities bibliotekininkai tobulino kūrybinio rašymo įgūdžius

2025 m. lapkričio 20 d. Birštono viešojoje bibliotekoje įvyko išskirtiniai mokymai – rašytojos, poetės, dramaturgės ir dėstytojos dr. Laimos V. Sruoginis kūrybinio rašymo dirbtuvės, kuriose dalyvavo Kauno apskrities (regiono): Raseinių Marcelijaus Martinaičio, Marijampolės Petro Kriaučiūno, Kauno apskrities viešosios Ąžuolyno, Šakių r. savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos, Vilkaviškio rajono savivaldybės, Prienų Justino Marcinkevičiaus, Kaišiadorių Jono Aisčio ir Birštono viešųjų bibliotekų darbuotojai.
Dr. Laima V. Sruoginis – rašytoja, poetė, dramaturgė, vertėja ir dėstytoja gimė JAV. Ji įgijo kūrybinio rašymo literatūros magistro laipsnį Kolumbijos universitete ir negrožinės literatūros magistro laipsnį Naujojo Hampšyro universitete. Už savo kūrybą yra pelniusi ne vieną Amerikos valstybinį apdovanojimą. Nuo 2011 m. yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
Birštono viešojoje bibliotekoje vykusiuose mokymuose su Kauno apskrities (regiono) bibliotekininkais rašytoja pasidalino savo unikaliomis kūrybinio rašymo metodikomis.
Pirmoji dirbtuvių dalis „Kaip sukurti personažą, kuris gyvuotų skaitytojų vaizduotėje?“ buvo skirta praktiniam darbui su literatūriniais personažais. Dr. Laima V. Sruoginis, remdamasi žymių lietuvių ir pasaulinės literatūros personažų pavyzdžiais, mokė dalyvius kurti patrauklius ir įtraukiančius personažus. Pagrindinis šios dalies tikslas – suteikti bibliotekininkams įgūdžių sukurti personažą, kuris žadintų skaitytojų vaizduotę ir kūrybiškumą bei gebėjimą šį personažą naudoti knygų pristatymuose, sensoriniuose skaitymuose, edukacijose ir skaitymo skatinimo veiklose.
Antroji dirbtuvių dalis „Žinutė socialiniuose tinkluose – sau ar/ir skaitytojui?“ koncentravosi į šiuolaikinius komunikacijos iššūkius. Rašymo technikos padėjo atsiverti, išlaisvinti mintį ir kūrybiškumą. Dalyviai išbandė teksto kūrimo etapus: laisvąjį rašymą, teksto struktūravimą, redagavimą ir aptarimą.
Šių mokymų metu dalyviai tobulino gebėjimą rašyti kūrybišką, patrauklų, sudominantį ir informatyvų tekstą, mokėsi valdyti kalbą, įvaldyti skirtingas formas ir kurti savo individualų stilių. Buvo stiprinamos kūrybinio mąstymo, kultūrinės ir meninės raiškos, intelektualinės laisvės, komunikacijos gimtąja kalba ir turinio valdymo kompetencijos.
Mokymai suorganizuoti Birštono viešajai bibliotekai įgyvendinant projektą „Tvarumo praktika: ekosofijos ir kultūros dialogas“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Birštono savivaldybė. Projekto partneriai: UAB „Gyvenimas“ ir VšĮ „Krašto vitrina“, UAB „Gėlupis“, Birštono turizmo informacijos centras, Birštono kultūros centras, Birštono vienkiemio bendruomenė, Birštono kurorto bendruomenė, Nemajūnų bendruomenės santalka ir Kauno apskrities (regiono) bibliotekos.
-
Durys – per 3 dienas! „žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Parduoda pigiai žalias, sausas skaldytas malkas (skroblo, uosio, ąžuolo, beržo, alksnio). Pristatymas – nemokamas. Statybinę medieną, ilgis iki 8 metrų. Tel.: 0 614 98 516, 0 699 48 191. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. VISŲ RŪŠIŲ ŽALIUZĖS, ROLETAI, TINKLELIAI NUO VABZDŽIŲ. MATUOJAME, GAMINAME, MONTUOJAME, REMONTUOJAME SENUS. TEL.: +370 686 95 441, +370 615 44 232. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-