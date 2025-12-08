Kalėdinės pasakos Birštone pradžia: įžiebta spindinti kurorto eglė, prasidėjo šventinių renginių laikotarpis

Birštono kurorte jau galime džiaugtis spindinčiu šventiniu laikotarpiu – šeštadienį įžiebta Birštono kurorto eglė, nudžiuginusi ne vieną gyventoją ir miesto svečią. Pasakiškai pasipuošęs Birštonas pradėjo gražiausių metų švenčių sezoną su šūkiu „Kalėdų pasaka Birštone!“.
„Džiaugiuosi, kad Birštono eglutė, simbolizuojanti artėjančių švenčių dvasią ir bendruomenės vienybę, ne tik papuošia Birštoną, bet ir sušildo širdis, primindama apie artėjančias žiemos šventes. Jau prasidėjo šventinių renginių laikotarpis, kupinas džiaugsmo ir įvairių veiklų, kurios suburia žmones kartu švęsti ir dalintis šiluma bei gerumu. Tikiu, kad kalėdinės pasakos tema ne vieną sugrąžins į šventiškiausias gyvenimo akimirkas“, – kalbėjo Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
Kurorto eglės įžiebimas – tradicinis oreivių karavanas ir dar nematytos šviečiančios instaliacijos
Eglutės įžiebimo ceremonija prasidėjo oreivių karavanu – kurorto gatvėmis riedėjo ugnies kolona, padovanojusi svečiams įspūdingą reginį. Kalėdiniu karavanu į šventės vietą J. Basanavičiaus aikštėje atvyko ir Kalėdų senelis. Pakilią nuotaiką šventės metu kūrė grupė „Biplan“, daug šypsenų ir gerų emocijų skleidė vaikų kolektyvai – „Linksmasis DO“ ir „Saulės vaikai“, vakaro pabaigoje dalyviai kartu su DJ galėjo mėgautis populiariausia muzika iki pat vėlumos.
Žiemiška Birštono pasaka nušvito visame mieste. Kneipo sode svečius pasitiko šviečiančios instaliacijos. Prie pagrindinės eglutės įsikūrė besmegeniai ir lokys.
Pasakišką atmosferą kurti padeda viešbučiai, sanatorijos, restoranai bei kitos įstaigos, todėl šventinė nuotaika visame kurorte sklandys iki pat 2026 m. sausio pradžios.
Gruodis – pasakiška atmosfera ir įspūdingų renginių asortimentas
Simboliškai eglutės įžiebimo šventė pradėjo šventinių renginių bei pasiūlymų kurorte ciklą, muzikos ir teatro gerbėjai turės progą pasidžiaugti išties įspūdingų koncertų ir spektaklių asortimentu.
Gruodžio 6 d. kurorte vyko Dainoto Varno ir grupės koncertas „Aplink pasaulį per 100 minučių“, gruodžio 12 d. koncertuos „Hiperbolės“ įkūrėjas Viktoras Prapras su grupe „Aš dar dainuosiu!“, o gruodžio 13 d. auditoriją iki ašarų juokins legendiniai Orestas ir Džilda Vaigauskai su programa „Legendinės Kalėdos“. Gruodžio 20 d. šokti kviečia energingasis Saulius Prūsaitis su koncertu „Einam šokt!“.
Svajojate aplankyti ar sugrįžti į Paryžių? Gruodžio 26 d. gitaristas ir vokalistas Chrisas Ruebensas kartu su ansambliu paruošė nuotaikingą prancūziškų dainų programą „Cafe de Paris“. Tiesiai į 2026 metus keliauti kvies kamerinio ansamblio „Vilniaus arsenalas“ koncertas „Tango ritmu į 2026-uosius!“, kuris vyks gruodžio 28 d., o paskutinę 2025 metų dieną lauks didžioji muzikinė „Metų odisėja“, kurią dovanos A. Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“.
Šventinis laikotarpis nudžiugins ir teatro renginiais. Gruodžio 27 d. – spektaklis „Senjorai“ (rež. Rolandas Kazlas), o gruodžio 30 d. – stulbinančiai juokinga komedija apie bedarbio dieną „Viskas užimta“.
Kur sutikti 2026-uosius?
Pasak Birštono turizmo informacijos centro direktorės Rūtos Kapačinskaitės, šių metų kurorto pasiūlymai įvairiapusiški. „Nuo kamerinių vakarienių dviese iki vakarėlių su šokiais – kiekvienas atras savo stilių. Kurortas pasirengęs sutikti 2026-uosius įsimintinai, o pasakiška atmosfera kurorte pratęs naujametinę nuotaiką ir po vidurnakčio“, – teigia R. Kapačinskaitė.
2026-uosius pasitikti egoistiškai siūlo EGO SPA, Naujųjų metų vakarą paragauti prancūziško poskonio kviečia Royal SPA Birštonas, šventinis 2026-ųjų metų sutikimas Katažinos Zvonkuvienės gerbėjams – Vytautas Mineral SPA, švęsti rokenrolo ritmu kviečia sanatorija „Versmė“, įsisukti į muzikos ir šokių sūkurį kviečia „Eglės sanatorija“, A. Smilgevičiūtė ir grupė SKYLĖ dovanos „Metų Odisėją 2025“, pasitikti 2026-uosius kviečia „Old Town Grill“ x MisterSax Mindaugas, 2026-ųjų vakaras ir nepamirštama programa „Magiška kelionė laiku“ vyks LAJOS Birštone, elegantiškai nusiteikusiems – Naujieji metai restorane Kurhauzas.
Kurorto svetingumo sektorius, kaip visuomet, ragina svečių nelaukti paskutinės minutės ir šventiniu žiemos laikotarpiu nakvynių rezervacijomis ir renginių bilietais pasirūpinti iš anksto.
Birštono savivaldybės informacija