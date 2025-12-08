Birštoniečių viešnagė Elke

Šiaurės Rytinėje Lenkijos dalyje ežerais, upėmis ir miškais apsuptas Elko miestas daugiau kaip dešimt kartų didesnis už Birštono kurortą, tačiau juos abu sujungė populiarėjanti turizmo rūšis – darbostogos. Tai – turistai, kurie poilsį derina su nuotoliniu darbu.
Metus laiko bendrystės populiarinant darbostogas savo mieste vainikavo lapkričio mėnesio pradžioje Elke surengta tarptautinė baigiamoji konferencija „Darbostogos“, kurioje kartu su Birštono turizmo centro direktore Rūta Kapačinskaite dalyvavo vicemeras Edvardas Citvaras, grupelė kultūros bei sporto centrų, muziejaus, gimnazijos ir kitų Birštono įstaigų atstovų. Birštoniečiams buvo numatyta ir įdomi pažintinė programa. Šiemet 600 metų jubiliejų švenčiantis miestas turėjo ką parodyti, kuo pasididžiuoti, pasidžiaugti.
Konferencijos metu abiejų miestų turizmo centrų bei viešojo administravimo atstovai pristatė įgyvendintas veiklas, pasiektus rezultatus, dalijosi patirtimi, įžvalgomis, nauda regionui ir jo garsinimui.
Pasibaigus konferencijai, išsakius padėkos žodžius, apsikeitus dovanomis, nusifotografavę atminčiai išvykome į pažintinę kelionę. Mus lydėjo, renginio koordinatorė žavioji ponia Agnieszka Pietrowicz. Pasivaikščioję miestiečių ir svečių mėgiama Elko ežero krantine, su medžio skulptūrų, vaizduojančių Lenkijos valdovus, alėja, pasukome į erdvų kultūros centrą. Jame gausu veiklos ir jaunam, ir vyresniam, kelios scenos, repeticijų salės, yra siuvykla sceniniams drabužiams, darbuotojams poilsio kambarys su virtuvėle ir kt. Šalia įsikūręs turizmo informacijos centras, kino teatras, bendradarbiaujantis su Kauno „Romuvos“ kinoteatru. Miesto teniso kortai įrengti angaruose, tad sportininkai gali treniruotis bet kokiu oru. Smalsu buvo užsukti į ant ežero kranto įkurtą modernų irklavimo centrą, išauginusį ne vieną olimpietį. Čia treniruojasi ir buriuotojai, plaukikai, lengvaatlečiai. Koperniko parkas žymus ne tik didžiojo mokslininko Mikalojaus Koperniko skulptūra, bet ir Saulės sistemos alėja, sudaryta iš dešimties aprašytų įvairių dydžių granito ritulių, originalia švietėjiška žaidimo aikštele.
Elko Istorijos muziejus tuo metu buvo remontuojamas, bet nepraleidome progos aplankyti šalia esantį Geležinkelio muziejų. Jis garsėja savo istoriniu 1912–1918 m. įkurtu ir vienu iš nedaugelio Lenkijoje veikiančiu Elkos „siauruku“. Ekspozicijos moderniuose stenduose – miesto geležinkelio istorija, yra edukacijos klasė, skirta ne tik moksleiviams.
Didžiulį įspūdį paliko Ekologijos švietimo centras su dekoratyvinių augalų, gėlių kompozicijomis, parku, kuriame prie kiekvieno medžio, augalėlio lentelės su užrašu. Puiki pažintis su gamta ir mažam, ir dideliam. Prieš dvidešimt metų šiose apylinkėse veikė medžio apdirbimo įmonė. Ją panaikinus ir buvo įkurtas šis centras, o parko „kaltininkas“ – darbštus, gamtą mylintis, visus medžius, krūmus pasodinęs ir iki šiol jais besirūpinantis vyras. Parke stiebiasi ir alytiškių pasodintas medelis, nes dzūkų sostinė ir Elkas yra miestai-partneriai. Viešnagei einant į pabaigą užlipome į apžvalgos bokštą, nuo kurio atsivėrė įspūdinga Elko su ežeru panorama, pasivaikščiojome po naują paplūdimį, šalia kurio vyksta ir Mozūrų karšto oro balionų varžybos. Jose dalyvauja ir Birštono oreiviai.
Onutė Valkauskienė
Nuotraukos autorės
